La desorbitada xifra de nous socis d'Òmnium arran de la declaració de Cuixart al Suprem

Mai tantes persones en un sol dia havien decidit sumar-se al projecte de defensa dels drets i llibertats q representa @omnium. Benvinguts als 4000 nous socis i sòcies. Ens hi deixarem la pell pel país just i lliure q en @jcuixart ha defensat avui. — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) 26 de febrer de 2019

La declaració de Jordi Cuixart com a acusat al Tribunal Suprem ha tingut efectes immediats per a Òmnium Cultural. Segons ha explicat ael vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, les poc més de quatre hores de declaració ja havien servit, a les 14.00 hores, per sumar 1.800 socis. Passades les 20.00 del vespre, però, la xifra ha pujat exponencialment, fins a arribar als 4.000.Ho ha fet públic Mauri a través de les xarxes socials. "Mai tantes persones en un sol dia havien decidit sumar-se al projecte de defensa dels drets i llibertats que representa Òmnium", ha explicat. El vicepresident de l'entitat també ha donat la "benvinguda" als 4.000 nous socis i ha assegurat que Òmnium es continuarà deixant "la pell pel país just i lliure" que Cuixart ha defensat al Tribunal Suprem.Durant la seva declaració, Cuixart ha definit l'1 d'octubre com "l'exercici més gran de desobediència civil que hi ha hagut mai a Europa" i ha recordat el "dolor" que van patir molts ciutadans per la violència policial durant aquella jornada. A més, ha assegurat que "mai cap tribunal" va interpel·lar els ciutadans que van participar al referèndum i ha tornat a remarcar que la jornada de votació va ser un exercici de "desobediència civil", davant d'una resolució "injusta" dels tribunals.

