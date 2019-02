Torrent plantarà aquest dimecres el Tribunal Suprem

El president del Parlament, Roger Torrent, no assistirà finalment aquest dimecres al Tribunal Suprem per declarar com a testimoni al judici de l'1-O. El dirigent va comunicar a l'òrgan judicial que ha estat citat en un dia en què hi ha ple a la cambra catalana i que, per tant, no podrà assistir i va adjuntar el calendari de sessions perquè el tinguin en compte de cara a una nova citació. Tot i que fonts del seu equip expliquen no ha rebut resposta formal del Suprem, Torrent no hi anirà i entenen que ara han d'esperar una proposta d'una nova data.El ple del Parlament que arrencarà aquest dimecres s'havia de celebrar la setmana passada i ja es va retardar una setmana pel judici de l'1-O. A més, inicialment havia estat modificat del seu horari habitual i havia d'arrencar el dimarts. Com que Torrent estava citat inicialment a declarar el dimarts, el ple es va ajornar fins aquest dimecres.Tot i això, el jutge Manuel Marchena va tornar a canviar el calendari en veure que la setmana passada no hi havia temps per acabar amb la declaració de tots els processats, però el Parlament ha apostat per mantenir la darrera convocatòria del ple en els darrers termes fixats. Torrent ha considerat que, per la seva obligació de presidir el ple, ha de rebre una nova citació de Marchena que tingui en compte el calendari de sessions a la qual sí que té pensat assistir-hi.

