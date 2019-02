El jutjat 13 de Barcelona cita aquest divendres els directors de TV3 i Catalunya Ràdio

El jutjat 13 de Barcelona ha citat a declarar els directors de TV3 i Catalunya Ràdio aquest divendres, 1 de març, com a investigats per desobediència en el marc de la instrucció que duu a terme sobre els fets de l'1 d'octubre del 2017. Vicent Sanchís i Saül Gordillo ja havien estat citats a finals de gener, però finalment la declaració es va ajornar.En concret, se'ls investiga per la publicació als mitjans públics de la Generalitat dels anuncis que convocaven el referèndum d'autodeterminació. El jutjat també ha citat, com ja ho feia a finals de desembre, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barberà.

