El dard de Puigdemont per l'enèsima pífia de l'advocada de l'Estat

19:38 Carme Forcadell ha explicat que quan es va activar el 155 es va convocar la mesa de la diputació permanent i es va informar als treballadors que s'activava l'horari que funciona entre legislatures. Ha recordat també que els dies 21 i 22 de setembre, també hi havia companys de mesa i, en aquesta línia: "No entenc perquè estic sent jutjada per aquest tribunal si he fet els mateixos tràmits parlamentaris que els meus companys de mesa. Bé, sí que ho entenc", ha dit. I sobre la violència, ha deixat clar que renunciaria a les seves conviccions "si això impliqués violència": "Mai he promogut actes de violència", ha reiterat al tribunal.

19:31 Forcadell ha reiterat que en un parlament "s'ha de poder parlar de tot": "La paraula ha de ser lliure perquè això és la democràcia", ha insistit, i ha recalcat que va actuar sempre "pensant que ho feia sota la protecció de la inviolabilitat parlamentària". Sobre les resolucions que han sortit durant l'interrogatori, Forcadell ha deixat clar que ella no hi va participar i ha recordat que ni la mesa ni la presidenta del Parlament tenen iniciativa parlamentària. "La tenen els grups i el Govern", ha explicat.

19:27 A preguntes de l'advocada Olga Arderiu, Carme Forcadell ha explicat que no es va dur a la pràctica el programa electoral de Junts pel Sí perquè no es van aprovar els pressupostos. Ha recordat que Puigdemont es va sotmetre aleshores a una qüestió de confiança i tot plegat va derivar en el referèndum. "La resolució que dona lloc al referèndum no va ser impugnada pel TC i és plenament constitucional", ha indicat Forcadell. I sobre el referèndum, l'expresidenta del Parlament ha insistit que l'objectiu era aconseguir un referèndum acordat amb l'Estat.

19:19 Acaba l'interrogatori de l'advocada de l'Estat i comença el torn de les defenses. Forcadell ha reiterat a preguntes de Rosa María Seoane que el TC "no retreu a ningú" l'acte polític del 10 d'octubre: "Es va signar una declaració però ni es va registrar. No existeix".

18:59 Carme Forcadell explica a l'advocada de l'Estat com funciona la tramitació parlamentària. "En tramitació ordinària no és habitual tramitar lleis en un sol dia, però per lectura única o per la via de l'article 81.3 sí, i això és el que vam fer", ha dit. En aquest sentit, ha recordat també que durant la tramitació d'una llei es pot demanar l'opinió al Consell de Garanties Estatutàries, però ha insistit que els seus informes "no són preceptius ni vinculants". "El ple va votar prescindir d'aquest tràmit perquè no era una tramitació ordinària. Es feia del 81.3", ha dit, i ha afegit que es va complir "estrictament" el reglament del Parlament.

18:54 Sobre la reunió amb Puigdemont abans de la qüestió de confiança, Forcadell ha explicat que no era habitual reunir-se amb el president del Govern. L'expresident la va cridar per explicar-li que volia convocar un referèndum i se sotmetria a una qüestió de confiança. Durant el dia 6 de setembre, ha explicat Forcadell, no va parlar "en cap moment" amb Puigdemont: "Només ens vam veure a la sessió parlamentària". En concret, sobre el referèndum, l'expresidenta del Parlament ha ressaltat que no va intervenir en l'elaboració de la pregunta.

18:35 A preguntes de l'Advocacia de l'Estat, Rosa María Seoane, Carme Forcadell reitera que el full de ruta era "un document polític signat en vista a les eleccions per buscar punts comuns entre els partits". "Volíem que les eleccions fossin plebiscitàries", ha insistit Forcadell. "És lògic que parlés de declaració d'independència, era l'objectiu de l'ANC, però sempre de manera democràtica i pacífica", ha afirmat. Sobre les directrius del TC, l'expresidenta del Parlament ha dit que havien de valorar "béns superiors" -com "la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió"-: "No podíem censurar el debat".

18:24 Forcadell: «El TC volia convertir la mesa del Parlament en un òrgan censor». Defensa que cap membre de la cambra catalana "volia desobeir" el Constitucional i afirma que en el debat del 6 i el 7 de setembre es van respectar "els drets de tots". Informen Joan Serra Carné i Ferran Casas des del Suprem.

18:07 Carme Forcadell s'ha explicat també sobre la DUI. Ha deixat clar que la declaració d'independència era una es va situar en el preàmbul i no es va votar. En canvi, si que es van votar dues propostes de resolució, una contra el 155 i l'altre per tirar endavant un procés constituent. "La declaració d'independència era una declaració política. No una farsa ni un sainet", ha deixat clar Forcadell, que s'ha encarat amb la fiscal que aquesta ha dit que tot plegat era una farsa. "Si vostè creu que la política és una farsa, doncs sí, era una farsa", ha deixat anar l'expresidenta del Parlament. Així ha acabat l'interrogatori de la Fiscal. Marchena ha ordenat 15 minuts de recés abans de prosseguir amb les preguntes de l'Advocacia de l'Estat.

18:01 Forcadell ha negat categòricament que s'imaginés que hi podria haver enfrontaments entre la ciutadania i els cossos de seguretat i també ha dit que no va fer cap crida a ocupar els col·legis. Amb tot, ha explicat que l'1-O "va ser una jornada inoblidable" i malgrat la violència policial, "la gent es va comportar pacíficament". Sobre el lema "no tenim por", entonat per Forcadell en un vídeo que ha mostrat la fiscal, l'expresidenta ha deixat clar que "en democràcia no es pot tenir por d'exercir els nostres drets".

COMENTARI DE FERRAN CASAS

Segons la Fiscalia, que Forcadell demanés anar a votar (tant sí com no) l’1-O atempta contra la neutralitat i que demani llibertat companys detinguts va contra la separació de poders. Que el poder judicial demani preservar la unitat d’Espanya (que és una idea i que en teoria no és sagrada) o ho proclami la monarquia apel·lant si cal a la repressió, dins de quina categoria deu entrar?



17:57 La fiscal ensenya un vídeo del 21 de setembre on apareix Forcadell cridant a votar l'1-O -"voteu sí o voteu no, però voteu amb dignitat"- i exigint l'alliberament dels detinguts el 20-S per ordre del jutjat 13. Forcadell ha justificat les seves paraules dient que, com a presidenta del Parlament, demanava només el vot, tant pel sí com pel no, i ha recordat que "votar no és delicte". "Les dues úniques participacions en actes són aquesta que hem vist i una a Sabadell. El 22 vaig anar a rebre els detinguts quan van sortir", ha explicat.

COMENTARI DE FERRAN CASAS

Segons la Fiscalia, que Forcadell demanés anar a votar (tant sí com no) l’1-O atempta contra la neutralitat i que demani llibertat companys detinguts va contra la separació de poders. Que el poder judicial demani preservar la unitat d’Espanya (que és una idea i que en teoria no és sagrada) o ho proclami la monarquia apel·lant si cal a la repressió, dins de quina categoria deu entrar?



17:41 Preguntada el 20-S, Carme Forcadell ha dit que va anar a la seu d'Economia per donar ànims a Junuqeras, però quan va arribar ell ja marxava. "El vaig saludar i no vaig parlar amb ningú més", ha explicat. I ha volgut deixar clar no hi havia ningú que dificultés l'entrada al Departament: "Jo hi vaig arribar sense problemes". Sobre concentracions davant del TSJC, la fiscal ensenya un vídeo en què apareix l'expresidenta del Parlament demanant la llibertat dels detinguts el 20-S. "Vaig dir a la gent que no caiguessin en provocacions en cap tipus de provocació i es manifestessin pacíficament", ha indicat.

17:36 Sobre el referèndum, Forcadell ha explicat que no va fer cap crida a la ciutadania per votar l'1-O i ha dit també que es va reunir amb eurodiputats i diputats de diversos països. Durant l'interrogatori, la fiscal repassa algunes frases de Forcadell, alguna d'elles inexacte, i l'expresidenta aprofita per llançar-li un dard: "No sé què passa que sempre se salten paraules...". Marchena ha d'intervenir davant els somriures del públic.

17:29 En un intens interrogatori de Consuelo Madrigal, Forcadell reitera que la mesa no volia desoir el TC però que havia de defensar els drets fonamentals i la dignitat de la cambra. "El debat no pot ser objecte d'inconstitucionalitat", ha insistit l'expresidenta del Parlament.

Comentari de Ferran Casas

Molt dura Madrigal, que va fer fiscal general, quan Forcadell carrega contra el TC després d’admetre que ha desobeït com els governs i la fiscalia. Forcadell defensa la separació de poders i l’autonomia del Parlament, i Madrigal que cal obeir-lo i actuar amb criteri limitador. Amb resolucions del TC avisant-la en ferm, l’expresidenta és qui ho té més difícil en la defensa



17:21 Sobre els plens del 6 i 7 de setembre, Forcadell ha recordat a la fiscal que ella no va aprovar cap llei. "El ple va demanar d'alterar l'ordre del dia", ha dit l'expresidenta del Parlament. I ha recordat que ple es va allargar fins a la matinada perquè els grups van presentar moltes propostes de resolució. "Es van tramitar totes, per això va durar tant el ple, per garantir els drets de tots els diputats, especialment els de l'oposició", ha explicat Forcadell. En aquest sentit, ha reiterat que ella no va participar en cap estratègia per aprovar ràpid les lleis abans que les tombés el TC i, sobre el decret de convocatòria del referèndum, ha emplaçat la fiscal a preguntar al Govern.

Comentari de Ferran Casas

Molt dura Madrigal, que va fer fiscal general, quan Forcadell carrega contra el TC després d’admetre que ha desobeït com els governs i la fiscalia. Forcadell defensa la separació de poders i l’autonomia del Parlament, i Madrigal que cal obeir-lo i actuar amb criteri limitador. Amb resolucions del TC avisant-la en ferm, l’expresidenta és qui ho té més difícil en la defensa



17:17 Carme Forcadell, en referència a les lleis del referèndum i de transitorietat, ha admès que els lletrats van advertir els membres de la mesa però ha recordat també que aquests informes "no són vinculants". "Els lletrats es remeten a informes jurídics. Nosaltres hem de prendre decisions polítiques", ha insistit Forcadell, i ha recalcat que els vots dels parlamentaris estan protegits per la inviolabilitat parlamentària.

17:10 Manuel Marchena he parar els peus a la fiscal, que ha perdut els papers en un moment durant l'interrogatori. Forcadell continua justificant les seves decisions al capdavant de la mesa. "El TC no fa cap retret a la mesa sobre la tramitació de la llei de pressupostos", recorda, i insisteix que la mesa no ha de controlar el Govern. A preguntes de la fiscal, Forcadell assenyala també que es va interposar una querella contra els membres de la mesa independentistes i no contra Joan Josep Nuet, que no ho era: "Va ser un escàndol mediàtic", diu l'expresidenta del Parlament.

16:55 Carme Forcadell recorda que diverses institucions han "desoït" el TC: "A la mesa sempre hem defensat els drets fonamentals que defensa la Constitució". I és que, segons Forcadell, el TC demanava "convertir la mesa en un òrgan censor i vulnerava la separació de poders". L'expresidenta del Parlament ha reiterat que "respecta" el TC, però ha apuntat que en determinades decisions l'alt tribunal es guiava per criteris polítics.

16:45 Defensa aferrissada de Forcadell de la llibertat d'expressió i els drets dels diputats. Recorda que la mesa sempre ha defensat el reglament del Parlament, la dignitat de la cambra i els drets dels parlamentaris, i denuncia una "canvi de jurisprudència" del TC: "Nosaltres sempre hem defensat els drets fonamentals, els drets dels diputats i la inviolabilitat parlamentària". "Al Parlament, tots els grups han de poder parlar de tot", ha reblat la presidenta. En un moment determinat, la fiscal ha comparat els debats que va autoritzar Forcadell al Parlament amb permetre un debat sobre "tràfic de persones": "Aquesta pregunta ja me la va fer i li responc el mateix: l'únic límit a la llibertat d'expressió és el respecte als drets humans".

16:41 Carme Forcadell s'empara en el reglament del Parlament per justificar la seva actuació al capdavant de la mesa del Parlament. Insisteix que el reglament només permet entrar en el fons en el cas de les Iniciatives Legislatives Populars, i això només ha passat dues vegades a la història del Parlament. A preguntes de la fiscal, Consuelo Madrigal, l'expresidenta del Parlament ha de reiterar que no és potestat de la mesa "valorar la constitucionalitat ni el fons" dels escrits parlamentaris.

16:31 La Fiscalia ha entrat en un dels temes centrals de l'interrogatori a Carme Forcadell: la seva tasca al capdavant de la mesa del Parlament. L'expresidenta del Parlament ha recordat que la mesa està obligada a inadmetre les tramitacions parlamentàries si no són correctes en la forma o en el temps. En aquest sentit, ha insistit que no és potestat de la mesa "valorar la constitucionalitat o el fons" dels escrits parlamentaris, perquè si no estaria "limitant o controlant" el debat parlamentari.

16:25 Preguntada per diverses reunions, Forcadell ha explicat que en va convocar una el 13 d'abril de 2016 per parlar dels pressupostos i que el 22 de setembre del mateix any, Puigdemont la va convocar per parlar de la qüestió de confiança. En aquella trobada, l'expresident va comunicar-los que proposaria un referèndum. Sobre el Pacte Nacional pel Referèndum, Forcadell ha recordat que estava formada per unes 4.000 entitats i estava coordinat per Joan Ignasi Elena.

16:20 La CUP deixa buit el faristol del Parlament durant els 20 minuts d'intervenció que li pertoquen com a grup parlamentari, per denunciar que Carme Forcadell estigui sent jutjada per "exercir les seves funcions" com a presidenta de la cambra i "garantir el debat parlamentari". Els anticapitalistes denuncien que la presó preventiva és una "atrocitat democràtica" i asseguren que s'està produint una vulneració de drets fonamentals, entre els quals la llibertat d'expressió de Forcadell.

16:14 Preguntada per JxSí i les eleccions del 27-S, Carme Forcadell ha admès que es van enfocar com a plebiscitàries i ha recordat que no va tenir "res a veure" amb el programa electoral de la coalició que lideraven Artur Mas i Raül Romeva. Sobre el resultat de les eleccions, Forcadell ha reconegut que JxSí "aspirava a tenir majoria absoluta" i no ho van aconseguir. Ha explicat també que va saber que seria presidenta del Parlament "una setmana abans del ple" que la va investir. Un cop en el càrrec, Forcadell ha deixat clar que no va "liderar cap estratègia", sinó que es va limitar a complir amb la seva feina cop a màxima autoritat de la cambra catalana.

16:12 Es reprèn la sessió al Suprem amb l'interrogatori a Carme Forcadell, que respondrà les preguntes de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i les defenses. Comença la seva intervenció reivindicant la llengua catalana i recordant que l'ANC diu, en els seus estatuts, que el seu objectiu és aconseguir la independència de Catalunya "de manera pacífica i democràtica". També ha explicat que va entrar en política, a la llista de JxSí, quan li ho van proposar Artur Mas i Oriol Junqueras, juntament amb Muriel Casals i Raül Romeva.

Comentari de Ferran Casas

Forcadell protesta per no poder parlar en català, però diu que no té cap problema en fer-ho en castellà, “que és també la llengua de Catalunya i la de molts catalans i catalanes”. Cuixart ha dit al matí que és “mig espanyol” i Junqueras va pronunciar un “amo a Espanya”. Els líders sobiranistes combaten la imatge d’un independentisme nacionalista, excloent i essencialista que projecta l’unionisme amb l’objectiu de debilitar-lo.

14:57 EN DIRECTE Marina Roig, advocada de @jcuixart, molt satisfeta amb l'interrogatori: "Hem aconseguit que el protagonista de l'interrogatori sigui aquesta concepció de judici polític" https://t.co/JQiFjJy1Lv #judici1O pic.twitter.com/6mcdnxZzI1 — NacióPolítica (@naciopolitica) February 26, 2019

14:22 VÍDEO «No passareu!»: @jcuixart recita en català al Suprem el poema que va inspirar el lema antifeixista https://t.co/2jrjZgVsrA pic.twitter.com/0nXq9eviXU — NacióDigital (@naciodigital) February 26, 2019

Comentari de Ferran Casas

L’interrogatori de Marina Roig, advocada de Cuixart, s’ha basat en vídeos que demostren amb claredat que el president d’Òmnium va desconvocar la concentració del 20-S i va demanar a la gent que no caigués en cap actitud violenta. El tribunal haurà de decidir si els fets compten.



13:53 Manuel Marchena ha suspès la sessió fins a les 16h. Cuixart ha mantingut que, davant la violència policial, els missatges que enviaven eren clars: "Mans enlaire i cula terra, que ningú respongués amb violència". Abans d'acabar la sessió del matí, el president d'Òmnium ha recitat un fragment del poema No passareu, d'Apel·les Mestres.

13:48 Diputats i treballadors del Parlament han homenatjat aquest matí Carme Forcadell a la cambra catalana. Han exhibit cartells i samarretes solidàries amb l'expresidenta de la institució, que declara d'aquí a unes hores al Suprem. Informa Sara González des del Parlament.

13:40 Sobre el 20-S, l'advocada de Cuixart ha mostrat dos vídeos en què es veu el líder d'Òmnium desconvocant la manifestació i demanant a la gent que marxés cap a casa. "No tenia cap sentit continuar allà", ha explicat Cuixart, que ha dit que, des de primera hora de la tarda, ell i Jordi Sànchez tenien clar que "calia permetre la sortida de la comitiva judicial". Abans de marxar d'Economia, Cuixart es va acomiadar del tinent de la Guàrdia Civil amb una encaixada de mans i ha volgut ressaltar que el clima era cordial. Durant la seva intervenció, el president d'Òmnium també ha ressaltat la bona sintonia amb l'ANC: "Ningú pot qüestionar la nostra unitat d'acció", ha deixat clar.

Comentari de Ferran Casas

L’interrogatori de la Fiscalia a Cuixart, que ha tingut moments tensos, ha acabat sense novetats: La violència, l’1-O i abans, la va posar la policia espanyola. No els que defensaven els drets fonamentals, que no havien estat suspesos. Els drets fonamentals i la desobediència han estat la seva línia de defensa.



13:23 A preguntes de la seva advocada Marina Roig, Jordi Cuixart ha assegurat que no es plantejaven les mobilitzacions d'Òmnium per "doblegar" l'Estat i ha recordat que un dels objectius de l'entitat és la cohesió social. Sobre les manifestacions, especialment la del 20-S, Cuixart ha deixat clar que es va emplaçar la ciutadania a aïllar les actituds violentes. "No va haver violència, malgrat que algú volia que n'hi hagués", ha dit. De nou, Cuixart ha situat la defensa d'autogovern com "la pedra angular" del sentiment de pertinença: "Quan hi ha un atac a l'autogovern, la resposta és unitària. I seguirà sent així". Per negar de nou la violència, Cuixart ha explicat que per l'escenari del 20-S van passar poetes, cantants, grups de música...

13:14 Acaba l'interrogatori de la Fiscalia, amb el fiscal visiblement irritat per les respostes de Jordi Cuixart, que no ha perdut la calma. Preguntat per la violència de l'1-O, el president d'Òmnium ha estat clar: "Per part de la policia n'hi va haver molta, per part dels votants, cap". Així mateix, preguntat per salves d'advertència de la policia, Cuixart ha deixat clar que el que sap és que "es va disparar una pilota de goma que va buidar l'ull a un votant". Durant l'última part de la declaració, Manuel Marchena ha hagut de renyar Cuixart per no respondre amb concreció les preguntes del fiscal. "Al fiscal no li agraden les meves respostes, però no en tinc d'altres", ha dit el líder d'Òmnium.

13:01 Jordi Cuixart continua defensant l'1-O i recorda que els mitjans "van recollir la violència dels cossos de seguretat de l'Estat". "Després es fa un relat paral·lel i hem acabat a la presó", ha explicat al tribunal. Ha assegurat també que hi ha una voluntat de "confrontar" Catalunya amb la resta de pobles d'Espanya: "No podran, ni amb lleis injustes ni amb l'a por ellos". Així mateix, ha deixat clar que la desobediència civil "té la no-violència com a única forma de protesta". Sobre la violència de l'1-O, Cuixart ha esclatat: "El 3-O surt el rei d'Espanya i recrimina els catalans pel que han fet. No! Què han fet els cossos de seguretat de l'Estat?"

12:47 Preguntat per l'1-O, Cuixart ha explicat que va fer "crides" a la població per participar de l'1-O. "Em sento un privilegiat per haver-ho fet", ha deixat clar. En una extensa explicació, el president d'Òmnium ha dit que volíem que hi hagués molta gent als col·legis l'1-O "per posar de manifest davant la comunitat internacional" que eren els qui volien exercir el dret de vot. El fiscal ha preguntat també per si Cuixart ordenava a la gent que anés a determinats col·legis en funció d'on actuava la policia: "Seria molt presumptuós per part meva creure'm que tinc la capacitat per moure grans masses de gent", ha dit. I, en qualsevol cas, ha recordat que deia "cul a terra" i "resistència pacifica": "No hi ha gaire marge de dubte".

12:41 Es reprèn l'interrogatori a Jordi Cuixart, encara a preguntes de la Fiscalia. Sobre l'1-O, el president d'Òmnium admet que el TC i el TJSC van suspendre la llei del referèndum, però, davant del dilema entre la suspensió i l'exercici dels drets fonamentals, van escollir l'exercici de drets fonamentals. "L'única manera que teníem els ciutadans de mostrar la nostra disconformitat és exercint el dret de manifestació i la desobediència civil", ha dit el líder sobiranista. Així mateix, Cuixart ha fet una defensa del principi de no violència i ha deixat clar que "assumeix les conseqüències de l'exercici de la desobediència civil davant del tribunal".

12:27 CRÒNICA «El fiscal se n'anirà a casa plorant». Centenars de persones vibren amb la declaració de Cuixart en un interrogatori viscut intensament des d'una pantalla gegant situada davant la seu d'Òmnium. Per Aida Morales.

12:27 Seguint amb emoció l’amic @jcuixart . Som davant d’un home íntegre, d’un humanista, d’un lluitador per les llibertats. Per Catalunya i per la vida #endavantCuixart — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 26 de febrer de 2019

11:53 Després de dues hores i vint minuts d'interrogatori, Manuel Marchena suspèn la sessió fins a les 12.30h. Cuixart s'ha reivindicat com a pres polític i ha assegurat que la seva prioritat ja no és sortir de la presó, sinó denunciar les vulneracions de drets a Catalunya i a l'estat espanyol. El president d'Òmnium ha acabat la primera part de la seva intervenció explicant una situació viscuda a Badalona, on ell va intercedir entre uns activistes i la Guàrdia Urbana per evitar que se'ls requisessin cartells, galledes i escales. Ha relativitzat la situació i ha deixat clar que tot plegat es va desenvolupar amb molta normalitat i en un clima col·loquial. A partir de dos quarts d'una, l'interrogatori continuarà, encara amb les preguntes de la Fiscalia.

11:40 En un moment força sorprenent, el fiscal pregunta si Cuixart va mostrar el seu agraïment per un acte "on van passar moltes coses". Visiblement sorprès, el líder d'Òmnium ha explicat que el seu agraïment és per "la capacitat de mobilització de la societat catalana de manera pacífica i serena". "Agraïa l'exercici de militància democràtica", ha explicat. "L'actitud dels manifestants, al meu parer, no mereix cap retret", ha afegit. I preguntat per una expressió -"ens hi deixarem la pell"- ha dit que ho va dir en el sentit de compromís polític.

11:23 El fiscal pregunta ara pels terminis legals de convocatòria d'una manifestació i assenyala que Cuixart va fer piulades cridant a la mobilització abans de demanar permís per fer-la. El president d'Òmnium justifica el decalatge entre el seu tuit i el registre de la petició de convocatòria de manifestació, però deixa clar convocaran tantes manifestacions "com calgui". "M'agradaria saber quants líders socials coneixen els terminis legals per convocar una manifestació", diu, i afegeix: "Estic segur que no se'ns qüestiona el dret de manifestar-nos quan ho considerem oportú". Sobre la famosa imatge de Cuixart i Sànchez damunt d'un cotxe de la Guàrdia Civil, el president d'Òmnium ha explicat que ho van fer per desconvocar la manifestació. "Ho havíem fet des de l'escenari principal i no se sentia", ha dit.