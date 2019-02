VÍDEO El moment més impertinent de la Fiscalia: dubta si la DUI va ser «sainet, teatre o farsa»

Nou capítol polèmic en l'interrogatori de Consuelo Madrigal a Carme Forcadell. La fiscal ha preguntat a l'expresidenta del Parlament sobre la Declaració Unilateral d'Independència i aquesta ha negat que tingués transcendència jurídica: "Va ser una declaració política". Ha estat en aquest punt quan la representant de la Fiscalia, amb to impertinent, ha preguntat a Forcadell si aquella jornada només va ser "teatre, sainet o farsa". Visiblement molesta, l'expresidenta de l'ANC ha considerat que, per ella, la política no és "teatre, sainet ni farsa". "És una cosa seriosa", ha reblat.

