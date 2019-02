En marxa (amb polèmica) una auditoria sobre possibles irregularitats a Serveis Funeraris de Barcelona

El ple extraordinari que celebrarà aquest dimecres l'Ajuntament de Barcelona sobre el projecte de funerària municipal es preveu calent. Aquest dimarts, el regidor de Presidència i president de Barcelona Serveis Municipals (BSM), Eloi Badia, ha anunciat una auditoria a l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona. El 85% de l'empresa està a mans del grup Mémora, mentre que l'Ajuntament és titular del 15% restant. El 6 de febrer la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va alertar de possibles irregularitats en els serveis funeraris de la ciutat, que va considerar que operen amb "poca transparència".Ara l'Ajuntament ha iniciat una investigació per aclarir aquestes presumptes irregularitats i l'oposició acusa el govern municipal de voler condicionar el ple extraordinari d'aquest dimecres sobre el projecte de funerària municipal.Segons ha detallat Badia, l'Ajuntament ha actuat a partir de les valoracions de la Síndica. El primer pas va ser encarregar a l'oficina de consum municipal una inspecció sobre el procés de facturació i el catàleg de preus de Serveis Funeraris de Barcelona. A partir d'aquí, s'ha iniciat una auditoria sobre el sistema de facturació de l'empresa, els resultats de la qual haurien d'estar llestos a finals de març. "L'objectiu de l'auditoria és determinar si s'han vulnerat els drets dels consumidors", ha assegurat Badia. "No puc prejutjar, però si es confirma haurem d'actuar", ha afegit.Segons el regidor, la Síndica assenyala dos casos de presumpta contractació irregular en els serveis funeraris, un al juny i l'altre al desembre. En aquest sentit, el Grup Demòcrata, el PSC i el PP han fet un front comú per denunciar que, amb l'anunci de l'auditoria, el govern municipal vol condicionar el debat sobre el projecte de funerària pública.Badia ha assegurat que l'executiu d'Ada Colau s'ha plantejat ajornar el ple programat per aquest dimecres i inicialment previst per divendres passat. Finalment, però, el regidor ha defensat la celebració del debat. "Volem separar les decisions polítiques i l'auditoria", ha argumentat.El raonament de Badia no ha convençut l'oposició i la regidora del PSC Carmen Andrés ha anunciat que el seu grup votarà en contra de la creació d'una funerària municipal aquest dimecres al ple extraordinari. Barcelona en Comú havia situat sobre els socialistes la responsabilitat de fer possible la creació de la funerària municipal i amb la negativa anunciada per Andrés el projecte no aconseguirà els suports necessaris per tirar endavant. "El govern municipal vol pressionar els grups polítics i orientar l'opinió pública", ha defensat la regidora, a més d'acusar l'executiu local de "llençar ombres de dubte" sobre "les bones pràctiques" de l'empresa.Andrés i la regidora del Grup Demòcrata Sònia Recasens han recordat que el govern municipal participa al consell d'administració de l'empresa i han retret a Colau que decideixi just ara iniciar una auditoria, a les portes del ple extraordinari. "Badia està acusant l'empresa de males praxis i està atacant els drets dels treballadors", ha etzibat Recasens.Per Xavier Mulleras (PP), l'anunci det per Badia representa una "irresponsabilitat" i ha titllat el govern municipal de "piròman polític".EL comitè d'empresa de Serveis Funeraris de Barcelona també ha estat dur amb el govern municipal . El seu portaveu, Jordi Fernández, ha qualificat d'"esperpèntic" l'anunci d'una auditoria i ha retret a l'Ajuntament que mai hagi aprofitat la seva presència al consell d'administració de l'empresa per actuar. "El consistori mai ha posat cap pega a res", ha defensat.Fernández argumenta que el comitè no està en contra d'obrir una investigació però sí que aquesta es faci just abans de la celebració del ple extraordinari d'aquest dimecres. El plenari haurà de decidir si l'Ajuntament ven el seu 15% de participació de Serveis Funeraris de Barcelona i si dona llum verda a la constitució d'un servei funerari públic. Després que el PSC hagi anunciat el seu vot negatiu al segon punt, tot sembla indicar que Barcelona es quedarà sense funerària municipal.

