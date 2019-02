Forcadell, primera acusada per l'1-O que porta la seva presó preventiva a la justícia europea

La defensa de Carme Forcadell ha presentat aquest dimarts una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg. Ho ha fet tan sols unes hores abans que declari davant del Tribunal Suprem. Es tracta de la primera dirigent independentista encausada i privada de llibertat que recorre a Estrasburg, segons ha avançat TV3 Quin és el motiu? La "desproporcionada" presó preventiva, que pateix des de fa 341 nits. Forcadell encara no ha esgotat tot l'itinerari judicial espanyol, perquè el Tribunal Constitucional (TC) encara no s'ha pronunciat sobre els recursos presentats, i precisament aquest és el motiu que porta la defensa a recórrer a Europa.L'expresidenta del Parlament està acusada de rebel·lió per la Fiscalia, que li demana 17 anys de presó. En el seu interrogatori se centrarà en defensar la inviolabilitat com a via per permetre tots els debats que van desencadenar en l'aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica i la declaració de la independència.L'advocada internacional encarregada d'aquesta demanda, Jessica Simor, reconeix que és un cas "excepcional" a tot Europa i espera que es resolgui en un any, tot i que la llei estableix que s'ha d'esgotar la via judicial espanyola abans d'acudir a la justícia europea. En aquest sentit, el Tribunal Constitucional (TC) encara no ha resolt cap dels recursos presentats pels independentistes encausats, tampoc el recurs de Forcadell contra el seu ingrés en presó preventiva .Jessica Simor ha explicat que la demanda s'ha presentat a Estrasburg perquè consideren que la presó de Forcadell és "absolutament injustificada" perquè no hi havia motius per fer-ho ni risc de fugida. A més, creu que aquest procediment vulnera els drets fonamentals de llibertat d'expressió i dret a reunió.Simor reconeix que en els seus anys d'experiència no ha treballat mai en cap cas semblant a aquest. És un cas "excepcional", pel fet de jutjar i detenir persones per delictes polítics d'aquesta manera. I particularment, afegeix, a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament per, simplement, fer la seva feina, és a dir, "permetre que el Parlament voti sobre els assumptes segons la normativa del Parlament, que ella havia de fer efectiva".Segons la seva experiència, Estrasburg és un tribunal "molt lent" i ha explicat que han demanat que consideri el cas com a urgent. Si hi estan d'acord, afegeix, l'admissió a tràmit podria ser en sis mesos i, potser la resolució definitiva en un any o un any i mig. "Però el tribunal ha d'acceptar considerar el cas com a urgent", ha insistit.

