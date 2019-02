VÍDEO La fiscal intenta condicionar les respostes de Forcadell i Marchena li para els peus

L'interrogatori de Carme Forcadell per part de la Fiscalia està patint força interrupcions. Una d'aquestes s'ha produït quan la fiscal Consuelo Madrigal ha protestat al tribunal per exigir que no es permetés a l'expresident del Parlament respondre sobre "qüestions que no s'han preguntat". Manuel Marchena ha hagut d'intervenir.El president del tribunal que jutja els líders independentistes ha recordat a Madrigal que Forcadell té la llibertat d'enfocar com encara les respostes. "Té el seu dret a contestar així si ho considera oportú des de la perspectiva de la seva defensa", ha remarcat, tot i la insistència de la fiscal.

