Un periodista català denuncia insults, sacsejades i amenaces dels policies espanyols al Suprem

Insults, amenaces i sacsejades. Així ha estat increpat per agents de la policia espanyola a les portes del Tribunal Suprem Aitor Álvarez, periodista de la Cadena SER Catalunya , quan intentava accedir per la porta principal, situada a la plaça de las Salesas. Quatre agents de la UIP (Unidad de Intervenció Policial) han assenyalat a Álvarez que accedís al tribunal pel carrer Génova, una entrada no habitual pels periodistes al matí. Així ho ha relatat a l'Hoy por Hoy, programa de Pepa Bueno El periodista havia d'entrar en directe al programa d'Aquí Cuní i tenia el telèfon mòbil a l'orella. Els agents l'han increpat, li han demanat que pengés, al que ell al·legava, acreditant-se en tot moment, que havia d'entrar en directe. "M'han començant a insultar, a sacsejar i a dir que si tenia problemes mentals. M'han arrencat el telèfon de la mà i me l'han penjat", ha explicat Álvarez.Els policies espanyols l'han amenaçat que no es mogués ni un centímetre o el detindrien per desobediència. Després de ser identificat, li han impedit l'accés i ha hagut d'entrar al Suprem pel carrer Gènova.

