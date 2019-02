Alejandro Fernández elogia el Felip VI del 3 d'octubre per expressar «l'ànima d'Espanya»

El PP s'aboca a fer campanya en territori segur per fidelitzar el vot que fins ara era seu i ara potser veu en perill. I "treballarà" les cases regionals. Aquesta tarda, ha fet un acte a la Casa de Castella-la Manxa a Barcelona, amb el líder de la formació a Catalunya, Alejandro Fernández, el seu candidat a Barcelona, l'empresari Josep Bou, i Adolfo Suárez Illana.Territori segur i valors que el PP considera tradicionals. Alejandro Fernández ha començat la seva intervenció fent una defensa encesa de la monarquia, proclamant-se sense embuts: "Jo sóc monàrquic". Ha lloat el discurs del 3 d'octubre de Felip VI perquè en aquell moment va expressar "l'ànima d'Espanya" i ha afirmat que la història d'Espanya no s'entén sense la monarquia.El dirigent conservador atacat el sobiranisme per les crítiques que ha fet al rei i ha arribat a exclamar "visca el rei d'Espanya!" enmig de l'aplaudiment d'una sala plena de gom a gom. Fernández ha citat també les principals monarquies europees com a exemple de democràcies parlamentàries assentades.Fernández ha elogiat també la figura d'Adolfo Suárez per la seva aposta per la "concòrdia" que, segons ell, el PP ha defensat sempre a Catalunya enmig dels atacs de tot ordre que ha patit al llarg dels anys. El líder dels populars catalans ha advertit que el "nacionalisme" és el principal enemic però que no s'hi ha de respondre amb més nacionalisme, com tampoc l populisme se l'ha de combatre amb més populisme.Josep Bou, candidat a l'Ajuntament de Barcelona, s'ha definit com "un soldat" i ha anunciat que "està pensant" en afiliar-se. Ha assegurat que ha fet el salt a la política per evitar que Barcelona sigui la capital de la República. "Sóc l'únic que pot unir a tots els partits constitucionalistes després de les eleccions", ha proclamat. Bou ha preguntat al PSC què farà al consistori, per qui optarà? "Per Maragall!", han contestat des de l'auditori. Ha clamat per "una Barcelona de la mà de Catalunya i en el camí d'Espanya".El fill de l'expresident Adolfo Suárez ha fet un cant als 40 anys de règim constitucional. Ha fet un elogi d'una transició que "va deixar astorat el món". Suárez Illana ha explicat que el pas de la dictadura a la democràcia es va fer "de la llei a la llei", sense saltar-e cap norma establerta, cosa que li ha servit per criticar un sobiranisme que, segons ell, "vol anar no sé on saltant-se la llei". Ha parlat de Catalunya com "una regió que estimo" i ha citat Ortega i la seva crítica que va fer del catalanisme pel seu "particularisme", que en la seva opinió vol dir "mirar-se el melic".Suárez Illana ha afirmat, amb to solemne, que "en aquestes eleccions està en joc la pròpia existència d'Espanya com a nació". S'ha referit al líder socialista com aquell que "després de governar gràcies a Bildu i els separatistes a presentar-se com a símbol de la moderació i la pau. Té nassos!" i, sense citar-los, ha criticat els "adanistes sense experiència" i els qui mantenen "posicions radicals buscant solucions simples a problemes complexos". "Amb tots ells -ha dit- es pot parlar, però no amb els enemics d'Espanya, amb els qui no es pot parlar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor