VÍDEO La fiscal compara el tràfic de persones amb debatre sobre el procés constituent

Xoc entre l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la fiscal Consuelo Madrigal. En el moment de parlar sobre el debat i votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent al Parlament, la representant de la Fiscalia ha preguntat a la també expresidenta de l'ANC si, en seu parlamentària, també tindria cabuda un debat sobre la "legalització del tràfic de persones". Forcadell ha estat clara en la resposta."Els límits en el debat parlamentari els marquen els drets humans", ha sentenciat la predecessora de Roger Torrent a la cambra catalana. Abans Forcadell havia defensat que la mesa del Parlament no podia vetar debatre sobre la independència, tal com exigia el Tribunal Constitucional. "La mesa mai pot exercir com a òrgan censor", ha argumentat.

