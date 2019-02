La Fúmiga estrena nou single i videoclip

El grup valencià La Fúmiga ha publicat avui el single i el videoclip Cançó que mai s'acaba, produït per la productora Icònic. A ritme de reggae electrònic, aquest nou hit fa un recull de frases de cançons que han marcat la història recent de la música en valencià. D'aquesta manera, el grup pretén retre un homenatge a tots aquells grups de l'escena valenciana que ja no hi són, com és el cas d'Obrint Pas, Aspencat i La Gossa Sorda.La Fúmiga va néixer al 2015 a Alzira, la Ribera, i es caracteritza per abastar un ampli ventall d'estils, anant des de l'ska-punk, passant pel reggae i el pop alternatiu. A més, aquest any la banda alzirenya actuarà al Viñarock 2019, encara que també ha participat en altres festivals com el Fellosch, el Festivern o els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València.

