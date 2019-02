La realitat augmentada arribarà al Camp Nou gràcies al 5G

Barça i Telefónica han presentat aquest dimarts un projecte que permetrà que la realitat augmentada arribi al Camp Nou amb l'ús de tecnologia 5G i que els esdeveniments esportius de l'estadi es puguin veure des de casa, amb la col·laboració de la GSMA i la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital).La tecnologia 5G s'ha desplegat tant a les graderies com en el terreny de joc del Camp Nou, utilitzant la banda comercial de Telefónica i la xarxa d'Ericsson, perquè els usuaris puguin sentir que es troben a l'estadi en utilitzar la realitat virtual immersiva, tal com han explicat els impulsors del projecte en el marc del Mobile World Congress (MWC), saló internacional que se celebra des del dilluns fins dijous a l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona.En concret, s'han instal·lat dues càmeres de vídeo de 360 ​​graus connectades amb 5G i quatre antenes al Camp Nou, a més d'una antena a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí (Barcelona), el que habilitarà la possibilitat de submergir tant en el mateix camp com en els entrenaments que fa l'equip. En la presentació del projecte, que s'emmarca en la iniciativa 5G Barcelona, ​​han participat el president del FC Barcelona, ​​Josep Maria Bartomeu; el president de Telefónica Espanya, Emilio Gayo; el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, i el conseller delegat de la MWCapital, Carlos Grau.Bartomeu ha defensat que la 5G canvia i transforma el nostre dia a dia però també l'esport i que el Barça "busca l'excel·lència" a través de la tecnologia i la innovació. "És una oportunitat per a nosaltres", ha valorat Bartomeu i ha assenyalat que El Camp Nou es converteix així en el primer estadi amb cobertura estàndard 5G especialitzada.Per la seva banda, Gallo ha coincidit amb Bartomeu en els canvis que aquesta tecnologia pot comportar i ha assegurat que aquesta iniciativa permetrà "veure millor" el que es veu en un camp des de casa.El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha defensat que "la 5G és com el futbol", per la qual cosa es necessita un bon equip, excel·lents jugadors i entrenament, i ha celebrat que aquesta tecnologia vagi a permetre explorar noves maneres de viure un partit."Jo sóc Messi. Vosaltres podeu escollir qui voleu ser", ha fet broma Hoffman amb els altres participants del projecte, i ha desitjat sort al president del FC Barcelona, ​​Josep Maria Bartomeu, al Clàssic d'aquest dimecres.

