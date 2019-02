VÍDEO Es colen consells suïcides en el canal de Youtube per nens

Incitació al suïcidi. Consells per com tallar-se correctament les venes. Aquest és el contingut que s'ha colat a la plataforma Youtube Kids, un dels vessants de Youtube exclusivament per a nens i nenes. Una metge nord-americana va denunciar-ho a través d'un dels blogs de pediatria del Washington Post, que denuncia diversos continguts inapropiats per als infants.Un creador de contingut d'humor negre nord-americà, Filthy Frank, realitzava consells de com tallar-se les venes "horitzontalment per crida l'atenció i en vertical per obtenir resultats" en un dels seus vídeos. Aquest estava inclòs al canal de Youtube Kids que es podia veure des de la plataforma i des de Google. La dona que va notar aquest contingut estava veient el canal amb el seu fill. Segons recull El País , la plataforma Youtube ja ha retirat el vídeo però ha alertat que "no pot controlar personalment tot el contingut que es penja". El blog del WP, pedimom, ha alertat de diversos vídeos sobre suïcidis.

