Jutgen deu persones acusades d'arrencar més de vuitanta estelades a Verges

El jutjat d'instrucció 2 de La Bisbal d'Empordà ha jutjat aquest dimarts deu acusats d'arrencar una vuitantena d'estelades a Verges la matinada del 30 al 31 de desembre passat. Els processats s'enfronten a pagar una multa de fins a 900 euros per un suposat delicte lleu de danys o de coaccions, que és el que sol·licita l'acusació particular que representa l'assemblea vergelitana per la independència.Aquesta acusació també demanen que paguin una indemnització d'uns 200 euros pel cost dels desperfectes. La Fiscalia no veu indicis de delicte i no acusa. Segons fonts de l'acusació particular, els acusats que han comparegut al judici han reivindicat els fets però afirmen que tenen dret a despenjar les estelades.Els fets que aquest dimarts han arribat a judici es remunten al moment en què els Mossos d'Esquadra van identificar un grup de deu persones que estaven arrencant estelades a Verges. Segons fonts de l'acusació particular, van despenjar unes 85 estelades que onejaven a faroles del municipi.Segons ha explicat l'advocada de l'acusació particular, Montserrat Vinyets, vuit dels acusats han comparegut al judici i tots ells han reconegut que van arrancar banderes però defensen que tenen dret a fer-ho. Al final del judici, la Fiscalia no ha demanat una sentència condemnatòria perquè entén que no hi ha delicte. "La Fiscalia ho planteja com un xoc de posicionaments ideològics però volem que el jutjat es pronunciï sobre si hi ha dret o no a que un grup de persones, organitzats, es dediquin a anar fent malbé estelades i banderes", ha exposat Vinyets.L'acusació particular també ha subratllat que, en el cas d'aquestes estelades, l'assemblea va entrar una instància a l'ajuntament per poder-les penjar. Per això, considera que els integrants d'aquesta brigada que les arranca de matinada hauria d'haver entrat també una sol·licitud a l'ajuntament i, si no estava d'acord amb la resposta, interposar un recurs contenciós administratiu. "Entenem que no si no es condemna estem donant marge a que cadascú es pugui prendre la justícia pel seu compte", ha dit.Aquest no ha estat l'únic cop que un grup de persones han visitat la població de matinada amb l'objectiu d'arrancar llaços grocs o estelades i tampoc és el primer cop que es denuncien fets semblants. "No tenim massa bones expectatives en com pugui resultar aquest judici, però sí que l'associació té clar que aquestes conductes que es fan de nit, per sorpresa i dutes a terme per persones que cap d'elles té domicili a les comarques gironines no poden quedar en la imputat", ha conclòs l'avocada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor