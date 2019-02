VÍDEO Torra, emocionat amb Cuixart: «Hem assistit a un al·legat històric»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat en referència a la declaració al Suprem de Jordi Cuixart que ha estat "un al·legat històric en defensa de la no violència i de la desobediència civil". Torra ha afegit que el líder d'Òmnium ha estat "capaç" de defensar "el dret a tenir drets" com el de la llibertat d'expressió, de protesta i el d'autodeterminació."No es pot dir més clar i jo vull agrair-li de manera emocionada", ha remarcat.El president, a més, ha definit Cuixart com un home "íntegre, pacifista, humanista i lluitador de llibertats". "Mai m'havia sentit més orgullós del nostre president com avui", ha insistit.Un al·legat, ha afegit, en "defensa del dret a tenir drets"."Com mai Cuixart ha estat capaç de defensar el dret a la llibertat d'expressió, de protesta i d'autodeterminació", ha assegurat, tot afegint que "no es pot dir més clar"."I jo vull agrair-li de manera emocionada, perquè també vaig ser-ne president, que mai m'havia sentit més orgullós que avui del nostre president i de la defensa que ha fet de Catalunya i de la vida", ha dit.

