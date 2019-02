El govern espanyol, disposat a iniciar actuacions per millorar la línia 4 de Rodalies

Els representa nts del Ministeri de Foment que s'han reunit aquest matí amb una delegació d'alcaldes i representants dels consells comarcals de la Catalunya Central i el Vallès Occidental, i també del Consorci Viari, han reconegut durant la trobada la manca històrica d'inversions a la línia R4 de Rodalies Manresa-Terrassa, al mateix temps que han mostrat la seva voluntat de posar en marxa actuacions concretes que permetin millorar-la.La delegació ministerial estava encapçalada per Pedro Saura, secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge; José Javier Izquierdo, secretari general d'Infraestructures; Isabel Pardo, presidenta d'Adif; i Isaías Táboas, president de Renfe.Els representants governamentals han explicat, a petició de la delegació de la Catalunya Central i el Vallès Occidental, que hi ha obertes dues investigacions en relació als accidents mortals de Vacarisses, del 20 de novembre passat , i de Castellgalí, el 8 de febrer . També han volgut transmetre confiança en la seguretat de la línia afirmant que el sistema actual és el que hi ha vigent a la majoria de vies europees, i que el servei compleix el Reglament de Circulació Ferroviària i les indicacions de l'Agència Estatal de Seguridad Ferroviària.Malgrat això, han confirmat que en els propers mesos -probablement abans de l'estiu- es licitarà el projecte per millorar les instal·lacions de senyalització i dels sistemes de seguretat, que inclouen el mecanisme de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) en una primera fase i, posteriorment, el Sistema Europeu de Gestió de trànsit (ERTMS). Actuacions que, segons han puntualitzat, ja estaven previstes des de fa un any i mig, molt abans que tinguessin lloc els dos accidents mortals, i que tindran una durada prevista de 18 mesos.Els representants del territori, per la seva banda, han exposat la necessitat urgent de recuperar les inversions previstes en els plans de Rodalies que no s'han portat a terme i, sobretot, de fer front a i les actuacions projectades per convertir la R4 en una línia competitiva que posi Manresa a menys d'una hora de Barcelona: millores del traçat, tercera via del Vallès, Túnel de Montcada i canvis en l'itinerari dels trens de la línia Barcelona.El secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, i la presidenta d'Adif han reconegut aquesta manca d'inversió, encara que han volgut puntualitzar que en els últims anys s'ha començat a recuperar les inversions a la R4 (dels 7,3 milions d'euros del 2016 als 29 milions del 2018), però sense acabar de concretar quines anaven destinades específicament al tram més malmès de la línia entre Terrassa i Manresa.Davant de la demanda que s'estableixi un sistema efectiu de comunicació fluïda i estable entre el Ministeri, Renfe i Adif i els representants del territori, especialment els alcaldes dels municipis i els consells comarcals per on passa la R4, perquè estiguin informats en tot moment sobre les incidències i les novetats que es produeixin a la línia, el secretari d'Estat ha proposat la creació d'una comissió de seguiment en la qual participaria el coordinador de Rodalies a Catalunya, Pere Macias.De fet, el compromís més immediat que han assumit els representants del Ministeri de Foment ha estat la de convocar properament una reunió d'aquesta comissió per informar de les inversions concretes al tram Manresa-Terrassa i recollir les demandes del territori per fer la línia més competitiva en el marc del nou Pla de Rodalies que està actualment en fase d'elaboració.Després de la reunió, representants de la delegació de la Catalunya central s'han desplaçat al Congrés dels Diputats, on han mantingut reunions amb diputats de diversos grups, membres de la comissió de Foment. En concret, s'han reunit amb els diputats César Ramos (PSOE), Fèlix Alonso (En Comú Podem), Joan Margall (ERC) i Ferran Bel (PDeCat). També hi ha participat una estona Jordi Roca (PP), i Ciutadans no hi ha assistit.Els representants dels diversos grups han reconegut que l'estratègia en matèria d'infraestructures els darrers anys no ha estat correcta, pel fet que ha prioritzat l'alta velocitat per damunt de rodalies, i que és necessari recuperar el temps perdut i resoldre el dèficit en actuacions a línies com la R4.

