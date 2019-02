El desmantellament de la línia de tren Salou-Cambrils arriba a la Fiscalia

Ricard Riol i Daniel Pi (PTP) i Carlos Montejano (PDF) durant la roda de premsa. Foto: Jonathan Oca

L'Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) i la Plataforma en Defensa del Ferrocarril (PDF) han presentat una denúncia davant la Fiscalia de Tarragona pel desmantellament integral de la línia de ferrocarril que passa per Cambrils, Salou i Port Aventura. En el text presentat als jutjats, manifesten que es tracta "d'un atemptat contra el transport públic" i que ataca directament a la "columna vertebral del Camp de Tarragona". Denuncien que "ens estan prenent el pèl amb el famós TramCamp, que és més una excusa que una realitat".Lamenten que els alcaldes dels municipis utilitzen la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) de 1998, del corredor mediterrani, per justificar el desmantellament de la línia de Rodalies. En aquest sentit, la PDF i la PTP recorden que "és un document pensat per analitzar els impactes ambientals i paisatgístics de la construcció de la nova línia, i no té per objecte la definició de les polítiques ferroviàries en una zona".A més, sobre el DIA, apunten que no avalua l'impacte sobre la mobilitat ni sobre els passatgers i recorden que Renfe va fe un informe a través del qual manifestava que perdria volum de passatgers si es feia desaparèixer aquesta línia.Ricard Riol, president de la PTP, ha destacat que una DIA d'una nova infraestructura té una vigència de 10 anys abans no s'iniciïn les obres de construcció. El document en qüestió va ser elaborat l'any 1998 i està previst que el desmantellament s'iniciï enguany, 21 anys després.Riol ha etzibat als alcaldes que no es poden excusar en la DIA, ja que des de l'any 2015, "qualsevol descatalogació de línies de la RFIG ha de passar pel vistiplau autonòmic i pel Consell de Ministres". Segons el president, la Generalitat té dret legal de rebre la línia en traspàs i de moment els consta que s'ha fet una petició de traspàs. Ara bé, també lamenta que no s'ha fet cap expedient de traspàs ni cap document que justifiqui "la desaparició de l'interès general de l'existència de la línia ferroviària general entre l'Hospitalet de l'Infant i Port Aventura, ni entre Cambrils, Salou i Port Aventura en particular, com és preceptiu d'acord amb l'article 4 de la llei".La PTP i la PDF posen damunt la taula que si es porta a terme el desmantellament de la línia ferroviària, Tarragona serà la primera capital del corredor mediterrani que no tindrà estació urbana de llarg recorregut. Però això no és tot, també serà la primera ciutat que no connectaria els seus trens Euromed i Talgo amb els de Rodalies.Els defensors que es mantingui aquesta línia de ferrocarril també recorden que perdre l'estació no té sentit i que és una molt mala idea, ja que "és una de les 20 estacions de regionals més importants de l'estat espanyol". En cas de desaparèixer, es perdrà connexió entre Cambrils i la capital de la Costa Daurada i des dels seus nuclis urbans amb Port Aventura, Tarragona i resta de corredor mediterrani.Pel que fa a Port Aventura, perdrà els trens que passen actualment per l'R-16 i la Generalitat ha dit que crearà l'R-17, una línia nova, per poder arribar-hi.Segons dades aportades per la PTP, Salou i Cambrils transporten anualment prop de 675.000 viatgers, quatre vegades el que mou tota la línia Lleida-la Pobla i cinc vegades els viatgers que transporta l'Avant al Camp de Tarragona. Els defensors del ferrocarril carreguen contra els alcaldes del territori que s'escuden en la creació del TramCamp. Les entitats apunten que defensen aquesta possibilitat però ara mateix denuncien que no hi ha ni projecte, ni intenció d'executar-lo. A més, apunten que cal transformar la xarxa existent perquè pugui acollir el tramvia no fer-la desaparèixer per tornar-la a instal·lar. En aquest sentit, apunten que Ferrocarrils de la Generalitat e Catalunya s'ha fet seu el projecte i recorden que "mai no ha clausurat cap línia però sí que les ha transformat", exactament el que defensen ells.Per tot plegat, reclamen que es transformi la línia a tren-tramvia i no que es desmantelli íntegrament. Segons la PTP i la PDF, hi ha una alternativa al desmantellament, que passa per la integració. És a dir, que es treballi per a la "tranviarització". Aquesta acció de transformació i manteniment tindria un cost de 66 milions d'euros.Daniel Pi, de la PTP, manifesta que "és absurd desmantellar per després instal·lar la línia de tramvia" i per això les entitats aposten per la transformació de la línia. La Generalitat, segons Pi, "no ha planificat el servei i per tant, el TramCamp no pot ser excusa del desmantellament". També posa en entredir que es vulguin desmuntar les vies que estan enmig d'espais no urbans i aposta per mantenir les vies i catenàries per "aprofitar-les i modernitzar-les".Per la seva banda, Carlos Montejano, portaveu de la PDF, ha avançat que hi ha previst un acte a Salou a principis de març per sensibilitzar a la gent de la pèrdua que suposa el que pretenen els alcaldes del territori i a més, que cap al 6 d'abril hi haurà mobilitzacions si res no canvia.Les entitats reclamen que s'aturi el desmantellament i que es reconegui que hi ha mancances en tot el procediment. Recorden que la fiscalia podria iniciar accions en les quals es digués que s'incompleixen diferents lleis i que "instés a les accions judicials que convingui i demanar al jutge la paralització del desmantellament" fins a una resolució. Això provocaria que, segons la PDF i al PTP als ajuntaments "a emetre un informe i demostrar que les dues estacions (Salou i Cambrils) tenen menys interès". Per altra banda, la cimera per solucionar situació de les xarxa ferroviària que creua els municipis de Cambrils i Salou tindrà lloc el mes vinent, s egons va avançar el conseller de Territori, Damià Calvet, divendres passat. Està previst que hi hagi una trobada entre els ajuntaments dels municipis costaners, Foment, Adif i la Generalitat per tractar aquest tema.

