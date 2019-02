Detingut a Reus quan escanyava un home després de robar-li la cartera i el mòbil

Els Mossos van detenir aquest dilluns a Reus un home de 23 anys amb nombrosos antecedents per robar i agredir amb una tècnica d'arts marcials la seva víctima. Després de passar a disposició judicial, ha ingressat ja a la presó.Els agents van rebre l'avís, aquest dilluns a la matinada, que un home n'estava escanyant un altre al barri de la Pastoreta. Així ho va constatar també la patrulla que va arribar al lloc dels fets: l'agressor utilitzava la tècnica coneguda com a "mata lleó", consistent a fer la pinça amb els braços al voltant del coll de l'altra part fins a deixar-lo inconscient. Quan va veure els mossos sortint del cotxe, el jove va fugir corrents però va poder ser interceptat poc després, llençant a terra la cartera i el mòbil de la víctima, i dos telèfons més.Tot i oposar resistència, els agents van detenir-lo pel robatori amb violència i també per un delicte de danys, ja que durant el robatori va trencar-li les ulleres graduades a la víctima i també el seu mòbil quan el va llençar a terra. L'arrestat té sis antecedents policials per delictes contra el patrimoni. A més, no disposava de permís de residència –és de nacionalitat marroquina i sense domicili conegut- per la qual cosa es posarà a disposició de la Policia Nacional.Arran de la detenció d'aquest individu, els mossos van poder recuperar tres telèfons mòbils, a part del de la víctima del robatori. Les gestions amb els terminals van permetre la policia retornar-los als seus propietaris. En un cas, l'amo del mòbil encara no s'havia adonat que havia perdut o li havien sostret el seu telèfon.El detingut va passar aquest dimarts disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.

