La revolució del 5G que s'ha donat a conèixer al Mobile

La cinquena generació de tecnologies mòbils (5G) s'acosta a la maduresa. Així ho han demostrat els expositors de la catorzena edició del Mobile World Congress, que es va tancar aquest dijous. Una edició que s'ha centrat les novetats que ens oferirà la millora de velocitats de connexió i la disminució del temps de resposta del 5G, i que ha tornat a batre el seu rècord amb 109.000 assistents Queden lluny els anys on les novetats eren l'arribada d'un 4G que s'ha quedat petit per la mateixa evolució en els comunicacions que va aportar. De fet, des que la navegació per Internet va arribar als mòbils amb amb velocitats acceptables -amb les connexions 3G- i uns preus que es van anar abaratint amb el pas del temps, hem vist com el 4G feia arribar el consum de vídeos en alta definició i les operadores havien d'idear tarifes amb moltes menys restriccions.Si bé l'edició de 2018 del Mobile World Congress ja començava a deixar entreveure l'explosió del 5G, llavors encara hi havia més idees que projectes tangibles als estands de la Fira Gran Via. I les idees es centraven, precisament, en velocitats de fins a 2Gbps i baixa latència.Hem de tenir en compte, per un costat, que, pel fet de ser tecnologies en mobilitat, les velocitats reals es queden força per sota del límit teòric, malgrat que això depèn sobretot de la cobertura, que en el cas de 5G es facilitarà gràcies a l'ús de freqüències que permetran antenes més petites i una reducció important de les interferències. I quan parlem de baixa latència ens referim al temps que es tarda en obtenir una resposta des del moment en què s'envia una sol·licitud, que en el cas de 5G pot arribar a reduïr-se a mil·lisegons, cosa que obre un nou ventall de possibles aplicacions.I precisament aquestes aplicacions són les que han omplert la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat durant aquesta edició del Mobile World Congress. Amb una presència molt menys important de terminals mòbils, que segueixen arribant però amb evolucions més experimentals.Així, hi hem pogut veure terminals amb pantalles que es poden plegar -podent doblar la seva mida un cop desplegades-, però amb preus encara prohibitius per a la majoria d'usuaris i amb dubtes sobre la seva utilitat real, tenint en compte que podem disposar d'altres pantalles més assequibles a les quals connectar el mòbil. També s'hi han pogut veure evolucions en les càmeres, com gairebé cada any, tot i que cada cop més queden eclipsades per les novetats més enllà dels telèfons mòbils intel·ligents.Així, el què queda clar després d'aquesta edició del Mobile és que l'automatització industrial és un dels espais per ocupar amb més aplicacions interessants i que, evidentment, interessen més als fabricants, per tractar-se de mercats on hi poden fer negocis importants. Amb automatitzacions més fàcils d'aplicar i més eficients, millorarà qualsevol procés industrial -des de construir edificis fins a la logística interna d'una fàbrica, passant per les màquines de control numèric- amb tot allò que comporta: la mutació del tipus de llocs de treball i la substitució dels humans en certes tasques per robots més ràpids, i pels quals no s'ha de vetllar en tanta mesura per la seva seguretat.La salut també és un dels eixos principals de les noves aplicacions del 5G. Tant a nivell de maquinari -hem pogut veure el prototip d'una ambulància amb 5G la primera operació quirúrgica amb aquesta tecnologia - com de la intel·ligència artifical orientada tant a la pròpia salut com al benestar Assistents virtuals i dispositius diversos vetllaran tant per la nostra salut com pel nostre estat d'ànim, podent-se comunicar amb temps imperceptibles entre ells o amb altres aparells.Podríem seguir amb novetats en l'àmbit de l'oci i l'entreteniment, els vehicles connectats, els esports, la realitat virtual augmentada o fins i tot les prediccions meteorològiques, però encara queda temps per anar veient quines idees tenen més acceptació i què ens acabarà arribant a les mans. De moment, però, i fins l'any 2021, quan es preveu el desplegament del 5G per a tots els usuaris, el Mobile també serveix per mesurar els tensions que generen aquestes curses de darrera hora per situar-se primer a la línia de sortida: tensions entre el govern dels Estats Units i Huawei, a qui s'acusa d'espionatge; les tensions entre la pròpia Huawei, Nokia o Ericsson per aconseguir ser els proveïdors del maquinari necessari -antenes, centrals...-; el veto de Noruega a Huawei, o l'aposta ferma de T-Mobile per aconseguir que Nokia sigui qui proveeixi de connexions 5G el mercat nordamericà.Una guerra de poders que ben bé podria servir per un guió de la propera sèrie de Netflix, que podrem veure, d'aqui no gaires anys, a la pantalla que incorporarà el nostre robot assistent.Tot i això, hem de ser conscients que estem davant d'una nova revolució -i cada cop s'espaien menys entre sí-, sobretot gràcies a la gestió de dades massives i a la intel·ligència artificial. Les tecnologies 5G permeten que les màquines realitzin treballs autònoms, en temps real, amb quantitats molt importants de dades i amb capacitat d'aprenentatge i presa de decisions.Telefónica i Microsoft, per exemple, van presentar la seva aliança global i van dedicar més temps als valors que a la pròpia tecnologia. Això ens pot donar una idea del què ens arribarà: més que no pas les millores tecnològiques, hem de vetllar per la neutralitat tecnològica -i de la xarxa- per tal de convertir la tecnologia en un aliat de la ciutadania. El futur pot estar en mans de les grans multinacionals, o podem esperar que els governs ho regulin -que, com ha passat tradicionalment, arriba en forma de legislacions que van tard, es queden curtes i es redacten sota la pressió de massa sectors amb interessos econòmics. Però també podem -i hem de- posar-nos al capdavant de les revolucions tecnològiques, i sense deixar de banda la cultura, arribar a ser conscients de la importància de la ciència, l'educació i la presència de l'enginyeria a la societat.Només així, més enllà de no deixar de queixar-nos del poder que tenen o deixen de tenir les grans companyies, disposarem del coneixement i l'empenta necessaris per ser nosaltres qui decidim com és el nostre futur.Durant els dies en què s'ha celebrat el congrés a Fira Gran Via també s'hi ha pogut trobar representació catalana, tant en l'estand propi com en declaracions institucionals, amb empreses com Fibracat mostrant els seus serveis o els anuncis d'inversions del Govern pel desplegament tecnològic.

