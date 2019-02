El FABA de Manresa creixerà en dies, espais i pressupost en la tercera edició

El Festival Artístic del Barri Antic (FABA) de Manresa arriba aquest 2019 a la seva tercera edició amb ganes "de seguir creixent", ha reconegut des de l'organització Alba Martínez. Així, ha avançat, el festival incrementarà el nombre de dies, d'espais, així com el pressupost, que pujarà fins als 30.000 euros. El certamen, que reivindica convertir l'edifici de l'Anònima en "fàbrica de creació", acollirà, a banda de les propostes artístiques, tres produccions artístiques. Arrencarà el proper 5 de maig i es perllongarà fins al dia 11.El 2019 és l'any en què el projecte desplega per primera vegada tot el seu esperit transformador. El FABA es defineix com un esdeveniment de ciutat per reclamar un projecte de ciutat: convertir l'Anònima en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora.Això implica també, com s'anunciava ja la passada edició, entendre el FABA com la programació que porta a Manresa aquelles propostes que queden fora dels circuits comercials de la ciutat. El mateix lied motiv per l'Anònima, la fàbrica de creació que doni solució a les necessitats creatives que la ciutat no té cobertes actualment. Enguany, el cartell artístic porta a la ciutat propostes internacionals com el francès Michel Cloup, peninsulars com Ainara Legardon, o la primera línia de l'escena alternativa amb Clara Peya. Una proposta artística que irradia cap al global del territori català des del Centre Històric de Manresa com a bastió orgullós.Per últim, cal entendre el FABA 2019 com la primera vegada que l'Anònima s'engega com a fàbrica de creació. Un esdeveniment que no només proposar exhibir, sinó fonamentalment crear. Per un cantó, tres produccions artístiques i diferents propostes de debat al voltant dels eixos art, barri i transformació. Per l'altre, un esdeveniment que pretén mostrar els usos del futur espai no només com a projecte sobre paper, sinó mitjançant l'acció exemplar. Per últim, unes directrius que basen la seva organització i proposta en la cohesió social dels agents artístics i culturals de la ciutat.El concert inaugural. La proposta inaugural portarà la pianista Clara Peya amb tota la seva banda al complet als garatges de l'Anònima el diumenge 5 de maig. Un concert a taquilla inversa que servirà per incidir en un dels cavalls de batalla del festival (que és d'entrada lliure): el cost i el valor de la cultura.La fàbrica de creació: una setmana (6 al 10 de maig) per mostrar tot el potencial de l'Anònima com a espai creatiu. Es podrà visitar el procés creatiu de 3 produccions artístiques realitzades ex professo, que estaran en creació a la fàbrica. Entre d'altres hi haurà, també, una sèrie de propostes per generar debat al voltant dels eixos barri, art i transformació amb tallers, taules rodones i altres intervencions. Una sèrie de propostes que desvetllarem més endavant concretament.El gran dia del FABA: El dissabte 11 de maig és el gran dia esperat a la ciutat: una jornada artística amb gran presència de propostes musicals en 3 escenaris al recinte de l'Anònima, a més de propostes socials, gastronòmiques, familiars i d'exhibició artística. Destaquem la novetat de la Llotja de creació: l'espai d'exposició i venda que resulta de la fàbrica, el lloc on allò que l'artista genera es torna una producció que dóna vida (i li dóna per viure).El Festival Artístic del Barri Antic és una proposta organitzada per diversos agents culturals del centre històric a nivell particular i compta amb el mecenatge principal de Mahou, així com la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, el Mercat de Puigmercadal, Remsa i Alexis Perramon i, entre d'altres.

Programa del FABA 2019 by La muntanya russa on Scribd

