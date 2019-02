Òmnium guanya 1.800 socis en les quatre hores de declaració de Cuixart

La declaració de Jordi Cuixart com a acusat al Tribunal Suprem ha tingut efectes immediats per a Òmnium Cultural. Segons ha explicat ael vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, les poc més de quatre hores de declaració han servit per sumar 1.800 socis. D'aquesta manera, Òmnium ja compta amb més de 141.800 persones afiliades, en defensa de la cultura, la llengua i els drets civils, polítics i col·lectius.Durant la seva declaració, Cuixart ha definit l'1 d'octubre com "l'exercici més gran de desobediència civil que hi ha hagut mai a Europa" i ha recordat el "dolor" que van patir molts ciutadans per la violència policial durant aquella jornada. A més, ha assegurat que "mai cap tribunal" va interpel·lar els ciutadans que van participar al referèndum i ha tornat a remarcar que la jornada de votació va ser un exercici de "desobediència civil", davant d'una resolució "injusta" dels tribunals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor