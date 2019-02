«Lola», el raspall de dents que t'alerta si estàs en els dies fèrtils

El projecte ha estat un dels cinc guanyadors de la sisena edició del programa Imagine Express. Foto: IVI

Els calendaris o fins i tot l'aplicació mòbil que porta el compte del cicle menstrual tenen un nou rival. L'equip de dreamers (IVI), líder mundial en reproducció assistida, ha guanyat en la categoria Social Innovation de l'Imagine Express amb el seu projecte Lola, un raspalll de dents que analitza el moment del cicle en el qual es troba la dona només refregar-lo per la cara interna de la galta abans de rentar-se les dents.Vençer aquesta edició ha permès a l'equip presentar Lola durant la 4YFN del Mobile World Congess que se celebra aquesta setmana a Barcelona. El dispositiu va connectat a una aplicació que, gràcies a la intel·ligència artificial, proposa plans d'oci en parella quan la dona es troba en els dies més fèrtils del cicle segons hàbits i interessos de la persona.Lucía Montoro, Alberto San Miguel i Maite Gómez, amb el suport de la mentora del projecte, Paola Mingo, han desenvolupat aquesta solució tecnològica que aporta a la usuària una informació quan s'està buscant tenir descendència sense necessitat de recórrer a mostres d'orina, entre altres opcions. D'aquesta manera, doncs, l'equip assegura que s'eliminen conductes que poden generar estrés ja que l'acció de rentar-se les dents és quelcom diari, és a dir, no crea una nova rutina.“Una vegada més, ha quedat clar que el talent jove i l'emprenedoria són grans eines per a desenvolupar nous projectes i buscar solucions innovadores que puguin ajudar les parelles que desitgin tenir un fill”, ha destacat el director d'IVI Barcelona, de Girona i Lleida, Agustín Ballesteros.

