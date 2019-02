El TC tomba el recurs de Junqueras i Romeva contra la seva suspensió com a diputats

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordat, per unanimitat, denegar el recurs d'empara presentat per Oriol Junqueras i Raül Romeva, contra la interlocutòria del 9 de juliol del 2018 dictat per l'instructor Pablo Llarena, en què els suspenia com a diputats al Parlament, en aplicació de l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal. Segons el Constitucional, accedir a tombar suspensió implicaria "inaplicar temporalment" una norma de tipus legal.Els recurrents consideraven que la decisió del TC havia vulnerat el dret al jutge ordinari predeterminat per la llei, el jutge imparcial i el dret a un procés amb totes les garanties, a part del dret fonamental a la legalitat penal i a l'exercici del càrrec públic sense pertorbacions il·legítimes. A més, també consideraven que es podia haver vulnerat el dret a la llibertat ideològica i el d'expressió.

