Els vídeos aportats per la defensa de Cuixart al Suprem que desmunten l'acusació de rebel·lió

"Ens intentaran provocar. Us demanem una cosa: si detecteu algú que actua de manera violenta o provocativa, intentant atacar els cossos de seguretat -els Mossos d'Esquadra-, no ho permeteu, aïlleu-los, detecteu-los, desemmascareu-los, són l'enemic del poble". Són les paraules exactes que va pronunciar Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, cap a les vuit del vespre del 20 de setembre del 2017.Així consta en un vídeo que ha exhibit aquest dimarts al Tribunal Suprem la defensa de Cuixart durant l'interrogatori de la sessió matinal . "Ens volen violents i nosaltres som un poble pacífic i de pau, no us deixeu enganyar. Estem en un escenari on la resposta ha de ser més organitzada que mai. Podem estar molt porgullosos davant d'aquest atemptat de l'Estat, esteu responent de manera cívica i tranqui·la. Us donem les gràcies de tot cor, sou un referent", va destacar el president d'Òmnium.L'interrogatori de la defensa ha estat especialment centrat en desmuntar el relat de la rebel·lió -pel qual és necessari la violència- que està intentant bastir la Fiscalia.

