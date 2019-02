L'AMB aprova l'ampliació del termini de contractació dels VTC, amb l'abstenció de PDECat i ERC

El consell plenari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts al migdia el reglament que regula la precontractació de vehicles de lloguer amb conductor (VTC). Tal com s'havia compromès, l'ens metropolità ha ampliat a una hora el temps amb el qual s'ha de contractar un vehicle VTC, ampliant així ells marges del decret aprovat pel Govern. Al gener la Generalitat va aprovar una regulació que establia en 15 minuts el temps de precontractació d'un vehicle amb conductor.La regulació ha estat aprovada amb els vots de l'Entesa (grup de Barcelona en Comú), el PSC i la CUP i els vots en contra de PP i Ciutadans. Els dos partits de Govern que sí que van avalar el decret de la Generalitat, PDECat i ERC, s'han abstingut en la votació metropolitana.El consell plenari de l'AMB ha votat la proposta tot i la petició de retirada de l'ordre del dia feta per Ciutadans. El partit taronja ho havia demanat després que aquest dilluns el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) considerés inconstitucional el decret aprovat pel Govern L'AMB havia adquirit el compromís d'ampliar a una hora el termini mínim de contractació dels vehicles VTC en plena vaga de taxistes. Ara, s'obre un període de 30 dies durant el qual es poden presentar al·legacions i el següent pas seria l'aprovació definitiva.La regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha assegurat que l'AMB està preparada per "qualsevol eventualitat" jurídica, després que el CGE hagi declarat inconstitucional el decret del Govern."L'aprovació seguirà el seu curs", ha assegurat Vidal després que l'AMB hagi aprovat la regulació de contractació dels VTC. "No tenim cap dubte de la competència de l'AMB en matèria de mobilitat", ha afegit.Un cop aprovada la regulació de l'AMB, Élite Taxi ha criticat l'abstenció del PDECat i ERC. "No té sentit que s'abstinguin a l'AMB mentre aproven el decret del Govern", ha valorat en declaracions aÉlite és l'agrupació de taxistes que va liderar la darrera vaga del sector i Álvarez assegura que presentaran al·legacions a la regulació metropolitana per demanar que s'endureixin les sancions per les infraccions greus, aquelles que s'interposaran quan els vehicles VTC intentin captar clients al carrer o quan el conductor del cotxe no estigui donat d'alta a la Seguretat Social.El reglament de l'AMB preveu castigar les infraccions greus amb multes de 301 a 1.400 euros, mentre que les molt greus seran sancionades amb multes de fins a 6.000 euros.

