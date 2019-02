VÍDEO «No passareu!»: Cuixart recita en català al Suprem el poema que va inspirar el lema antifeixista

Jordi Cuixart ha acabat el seu interrogatori recitant un fragment del poema No passareu, d'Apel·les Mestres. Ho ha fet a preguntes de la seva advocada, Marina Roig, que li demanat que expliqués l'expressió "No passaran", molt utilitzada per Cuixart en diverses piulades. El líder d'Òmnium ha explicat que es tracta d'una expressió antifeixista molt utilizada en el marc d'aquesta lluita i que surt d'un poema català d'Apel·les Mestres.Els versos van ser escrits durant la Primera Guerra Mundial en protesta per la invasió de Bèlgica. Anys després, la resistència republicana va recuperar el lema, ara «No passaran», amb motiu de la Guerra Civil Espanyola. Apel·les Mestres va morir el 19 de juliol de 1936, quan començaven els tirotejos pels carrers de Barcelona, just abans que la guerra esclatés del tot.Podeu llegir el poema íntegre aquí:No passareu! I si passeu,serà damunt d'un clap de cendra:les nostres vides les prendreu,nostre esperit no l'heu de prendre.Mes no serà! Per més que feu,no passareu!No passareu! I si passeuquan tots haurem deixat de viure,sabreu de sobres a quin preus'abat un poble digne i lliure.Mes no serà! Per més que feu,no passareu!No passareu! I si passeudecidirà un cop més la història,entre el sayó que clava en creui el just que hi mor, de qui és la glòria.Mes no serà! Per més que feu,no passareu!A sang i a foch avançareude fortalesa en fortalesa,però, què hi fa? si queda en peuquelcom més fort: nostra fermesa!Per'xò cantem: ”Per més que feu,no passareu!”Apel·les Mestres (1854-1936)

