VÍDEO Diputats i treballadors del Parlament homenatgen Forcadell

VÍDEO Diputats i treballadors del Parlament homenatgen Carme Forcadell el dia en què declara al Tribunal Suprem pic.twitter.com/Z0i4aD1ngp — NacióPolítica (@naciopolitica) February 26, 2019

Diputats i treballadors del Parlament s'han concentrat aquest migdia a les escales del Parlament per homenatjar l'expresidenta de la cambra Carme Forcadell, que aquest dimarts declara al Tribunal Suprem en el marc del judici de l'1-O. La Fiscalia sol·licita per a ella fins a 17 anys de presó per un delicte de rebel·lió. "Defensem el Parlament. Suport a la presidenta Forcadell", deia el lema que han sostingut diputats de Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú Podem i la CUPEs dona la circumstància que Forcadell és jutjada pel Suprem mentre que la resta de membres de la mesa seran jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest és un dels greuges que va assenyalar el seu escrit de defensa, així com considerar que aquest fet diferencial provenia d'haver estat presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana.

