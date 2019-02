L'envelliment de la població provoca un rècord d'usuaris al servei de teleassistència de Barcelona

Barcelona té una població cada cop més envellida, i així provoca que cada cop hi hagi més persones que requereixin la prestació de serveis per a gent gran. Un d'ells és el servei municipal de teleassistència, que durant el 2018 va batre el rècord d'usuaris atesos, arribant a les 99.789. Segons les darreres dades publicades per l'Ajuntament , el 2016 el 21,6% de veïns de la ciutat tenien més de 65 anys, superant en tres punts el percentatge de l'àrea metropolitana i del conjunt de Catalunya, i el consistori preveu que la tendència continuï a l'alça.De fet, l'índex d'envelliment també ha pujat a la capital catalana entre el 2011 i el 2016, passant del 169,8% al 171,4%. EN aquest cas, la diferència respecte de l'àrea metropolitana i el conjunt del país encara és més gran. A l'entorn de Barcelona, l'índex d'envelliment era del 119,4% el 2016 i a Catalunya del 116,0%. L'índex d'envelliment és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el de joves menors de 15 anys.El servei municipal de teleassistència va néixer el 2005 i des del 2015 el volum de persones ateses ha crescut un 14,9%. L'Ajuntament calcula que cada dia 13 nous usuaris s'incorporen al servei. El 70% del total d'usuaris atesos són dones i tenen una mitjana d'edat de 83 anys.El servei està adreçat a persones grans, dependents o amb discapacitat i en la seva pràctica totalitat el reben persones més grans de 75 anys, moltes de les quals viuen soles.A Barcelona són 55.000 les persones més grans de 74 anys les que viuen soles, la qual cosa representa gairebé el 30% de la població d'aquesta edat.Des de l'any 2011, el nombre de persones grans que viuen soles no ha parat de pujar. Llavors el percentatge de persones més grans de 74 anys que vivien en llars unipersonals era del 18,7%, gairebé 12 punts menys que el 2016, segons dades de l'Ajuntament.No només s'ha incrementat el nombre d'usuaris atesos pel servei de teleassistència, sinó també la quantitat de dispositius que permeten oferir un millor servei. Durant el 2018 s'ha doblat el nombre de dispositius, arribant als 20.323. Es tracta de 15.346 detectors de foc i fum, 3.060 detectors de gas i 918 detectors de mobilitat.Són dispositius que permeten avisar als treballadors del servei en cas que detectin fum, gas o que la persona que viu a l'habitatge no es mou. També durant l'any passat es van començar a instal·lar per conèixer la posició de la persona en cas d'emergència o desorientació fora del domicili, que ja utilitzen 290 persones.Pel que fa a les trucades ateses pels treballadors del servei, l'any passat en van ser 661.768 dels usuaris, mentre que des del centre de control se'n van fer 2,38 milions, la majoria corresponents a seguiments, agendes i recordatoris. Segons les dades presentades per l'Ajuntament, els usuaris posen una nota mitjana de 9,4 sobre 10 al servei rebut.En la presentació del balanç del servei de teleassistència, feta aquest dimarts, la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha recordat que Barcelona ofereix el servei de manera gratuïta. Això no passa a molts municipis de l'entorn, la qual cosa pot suposar un contratemps per a les persones que emigren de Barcelona. Les dades indiquen que més de 2.000 persones més grans de 60 anys marxen cada any de Barcelona En aquest sentit, Oritz ha demanat a la resta d'administracions que les polítiques de l'atenció a la gent gran siguin "estratègiques" en el marc de la seva acció de govern.

