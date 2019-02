Forcadell recorre a la justícia europea just abans de declarar al Suprem

La defensa de Carme Forcadell ha presentat aquest dimarts una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg. Ho ha fet tan sols unes hores abans que declari davant del Tribunal Suprem. Es tracta de la primera dirigent independentista encausada i privada de llibertat que recorre a Estrasburg, segons ha avançat TV3 Quin és el motiu? La "desproporcionada" presó preventiva, que pateix des de fa 341 nits. Forcadell encara no ha esgotat tot l'itinerari judicial espanyol, perquè el Tribunal Constitucional (TC) encara no s'ha pronunciat sobre els recursos presentats, i precisament aquest és el motiu que porta la defensa a recórrer a Europa.L'expresidenta del Parlament està acusada de rebel·lió per la Fiscalia, que li demana 17 anys de presó. En el seu interrogatori se centrarà en defensar la inviolabilitat com a via per permetre tots els debats que van desencadenar en l'aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica i la declaració de la independència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor