Espais naturals, un patrimoni a disposició de les persones

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona treballa històricament per a la protecció i la difusió dels espais naturals de la demarcació.

Mapa dels espais naturals de la Diputació de Barcelona

Restauració de boscos i la prevenció d'incendis



La poca gestió de gran part dels boscos de Barcelona com a conseqüència de la seva baixa rendibilitat econòmica, els fa especialment susceptibles enfront de pertorbacions naturals com incendis, nevades o ventades.



Punt d'informació a la Xarxa d'Espais Naturals de la Diputació. Foto: Diputació de Barcelona

El 22% del territori de la demarcació de Barcelona està protegit per formar part d’algun dels 12 espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona a través de la seva Xarxa de Parcs Naturals . En total son 102.587 hectàrees d’un centenar de municipis de la demarcació on hi viu el 70% de la seva població total.Estem parlant d’una part important del territori que, més enllà de la seva preservació i protecció, s’hi desenvolupen nombroses activitats al voltant del lleure i la natura que beneficien a milers de persones al llarg de l’any. Però també d’un patrimoni natural on es busca compaginar la protecció ambiental, el seu desenvolupament econòmic per a les persones que hi viuen i el gaudi de les que el visiten.Dins aquest conjunt hi trobem espais prou coneguts com el massís del Montseny, que és Reserva de la Biosfera, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb indrets emblemàtics cm la Mola, on hi ha l’antic monestir cistercenc, o la singularitat geològica del massís del Garraf; però també d’altres que ho son menys per un públic no proper, com el massís del Montnegre i el Corredor, amb uns boscos d’alzines espectaculars, i els de les serralada Litoral i de Marina, a cavall del Vallès i el Maresme i a tocar de l’àrea metropolitana. O els petits espais singulars com els parcs del Foix i Olèrdola, amb el seu conjunt monumental, entre el Penedès i el Garraf.Tot plegat un variat conjunt que conforma un mosaic verd dins el territori més poblat i urbanitzat del país, i un patrimoni col·lectiu de primer ordre, del qual tothom es beneficia i que exigeix una tasca de conservació i respecte.Aquest conjunt d’espais protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona , són també l’escenari quotidià de moltes persones que hi viuen i hi treballen, de molts escolars que hi fan educació ambiental i també una sortida i un refugi de pau i bellesa per als nombrosos visitants que hi van els caps de setmana o en temps de vacances.Més enllà de ser zones de lleure i de pràctica esportiva i de salut per a moltes persones, els espais naturals necessitem de gestió i d’aprofitament econòmic entès com el dret de gaudir dels productes que ofereixen, especialment de la fusta que els boscos produeixen.És per això que estem parlant de territoris vius i no abandonats, on la seva explotació es beneficiosa per a tots, per prevenir incendis, però també per mantenir un territori equilibrat i aprofitat en tots els sentits, ja sigui per la fusta o les escorces de suro, però també altres productes com les resines, les plantes aromàtiques o els bolets, entre molts d’altres.

