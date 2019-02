La Fiscalia demana tres anys i tres mesos a Cifuentes per falsedat documental del màster

La Fiscalia Provincial de Madrid demana tres anys i tres mesos de presó a l'expresidenta de la Comunitat de Madrid i exlíder del PP madrileny, Cristina Cifuentes, pel seu polèmic màster a la Universitat Rey Juan Carlos. Ho ha anunciat, després que la jutge d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, la processés per falsedat de documental.La Fiscalia considera Cifuentes coma inductora d'aquesta falsificació, "sabent" que allò que acreditava el màster "mai" es va produir. A més, l'expresidenta ho va mostrar en diverses xarxes socials "per evitar les nefastes conseqüències polítiques". Així mateix, també imputa Enrique Álvarez Conde com a coautor indirecte del delicte i li demana tres anys i nou mesos de presó. Per altra banda, també demana tres anys i tres mesos per a María Teresa Feito.La instructora ja va considerar que les declaracions de Cifuentes al jutjat defensant que sí que va fer el treball de final de màster no eren "creïbles". Aquest escàndol no va forçar Cifuentes a dimitir, ja que finalment va deixar les seves atribucions públiques quan van saltar a la llum uns vídeos on apareixia robant cremes a un supermercat.La jutge donava per acabada la investigació d'aquest cas que es va destapar al març arran de les publicacions de eldiario.es i d'una posterior querella. Després de recollir totes les proves, Rodríguez-Medel considerava que Cifuentes havia comès falsedat documental, un delicte recollit a l'article 390 del codi penal.En la interlocutòria, la instructora considerava també que "no van resultar creïbles" les manifestacions que l'expresidenta madrilenya va fer al jutjat assegurant que havia fet el treball i que el va defensar públicament davant d'un tribunal. "És significatiu que no conservi còpia del treball, ni dels successius esborranys, ni de qualsevol correu electrònic en el que remeti el mateix o l'enviï a un professor perquè li corregeixi", recollia la interlocutòria.En la interlocutòria, la jutgessa avançava fets que havien quedat provats indiciàriament. Entre ells, que quan eldiario.es va publicar la notícia, va donar ordre a Maria Teresa Feito perquè fabriqués els documents necessaris per justificar que havia cursat el màster amb normalitat i superant tots els tràmits necessaris per obtenir el títol, inclosa la defensa del treball de final de màster. En aquells moments, Feito era assessora de la conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid (va dimitir al maig).També reflecteix com el que fou director de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde, també va donar instruccions per fabricar una acta de defensa del treball de final de màster de Cifuentes, inventant-se la data, el títol del treball i la composició del tribunal. Fins i tot es van arribar a falsificar signatures dels suposats membres d'aquest tribunal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor