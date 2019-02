El campus Diagonal-Besòs de la UPC s'obre al barri per connectar la Mina i el port del Fòrum

L'acte de posada de la primera pedra del futur parc del Campus Diagonal Besòs de @la_UPC finalitza amb la palada de sorra pic.twitter.com/nFnOox0Sr2 — Universitats (@universitatscat) 26 de febrer de 2019

Com es potenciarà el Campus Diagonal-Besòs i s'integrarà en l'entorn per fomentar la relació entre la comunitat universitària i el veïnat?



🛌🏽Nova residència

🌳Nova gran zona verda.

🚀Impuls d'un espai per a emprenedors.

♻️Projecció d'un espai per a l'economia verda. — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) 26 de febrer de 2019

Govern i Ajuntament de Barcelona han participat aquest dimarts al matí la primera pedra del futur parc del campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que es pretén que dinamitzi els barri de la frontera entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. No només amb el parc, sinó també amb equipaments com una residència d'estudiants o un espai per a emprenedors, entre d'altres.El nou parc connectarà la Rambla de la Mina amb el Port Fòrum. El recinte, a més, , inclourà dos edificis més pensats per allotjar petites i mitjanes empreses, espais de coworking per a professionals autònoms i emprenedors, i iniciatives innovadores dels estudiants de la UPC. També es projecta un edifici per ubicar la seu de Barcelona Energia i altres companyies vinculades a l'economia verda.El secretari d'Universitats, Frances Xavier Grau, ha posat el projecte com a nou exemple de la capacitat de transformació sobre l'entorn de la universitat, i ha recordat els casos anteriors de la implantació de campus universitaris als centres històrics de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.En tots aquests casos citats per Grau, l'objectiu final de la introducció d'equipaments universitaris consistia a dinamitzar i recuperar barris en ocasions notablement degradats. També apunta en aquesta direcció el projecte del campus Diagonal-Besòs, a tocar d'un barri amb reivindicacions històriques de manca d'equipaments.

