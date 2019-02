Els treballadors del metro retreuen al Govern que apugi els serveis mínims amb «l'excusa» de la contaminació

El comitè de empresa del metro de Barcelona ha reclamat aquest dimarts al departament de Treball que retiri l'increment dels serveis mínims que va dictar el dia anterior, el primer de la vaga de metro que coincideix amb la celebració del Mobile World Congress. Treball havia augmentat els serveis mínims del 50% del servei fins al 65%, al·legant un episodi de contaminació que "no és tal segons la web del Departament", i que "no és més que una excusa", segons els treballadors.En cas que Treball no reverteixi l'increment dels serveis mínims, els treballadors estudien impugnar-lo, segons ha pogut confirmarde diferents fonts sindicals.En un comunicat, el comitè d'empresa exposa també que, tot i l'argument de la contaminació que esgrimeix el Govern "no s'han imposat restriccions al trànsit dels vehicles més contaminants" a Barcelona i l'àrea metropolitana, així com tampoc s'han posat en marxa els bitllets del transport públic reservats per a aquests episodis. Per tot plegat, els treballadors conclouen que "no hi ha cap episodi declarat de contaminació".

