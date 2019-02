Vox fa tard i es queda (momentàniament) fora del Suprem

Les horaris són estrictes al Tribunal Suprem, i Manuel Marchena no fa excepcions. Aquest és el motiu pel qual Javier Ortega Smith i Pedro Fernández, advocats de Vox en la causa contra el referèndum, no han participat en el primer tram de la sessió d'aquest dijous, marcada per la declaració de Jordi Cuixart . Han fet tard i no podran entrar a la sala fins que hi hagi un recés, una potestat única de Marchena.Ortega Smith i Fernández han vist els últims dies com cap dels acusats permetia les seves preguntes, i no podran intervenir fins que sigui el torn de l'interrogatori als testimonis. Si tot va com està previst, aquests interrogatoris començaran a partir de demà, jornada per a la qual hi ha programades les explicacions de Mariano Rajoy i Artur Mas.Meritxell Borràs, exconsellera de Governació i a qui la Fiscalia demana 7 anys per un presumpte delicte de malversació de fons públics, tampoc ha entrat a la primera part de la sessió -que ha arrencat a les 9.30 del matí- per motius personals.

