Els comuns carreguen contra els pressupostos d'Aragonès però s'obren a «seguir parlant»

El Govern de la Generalitat és, a hores d'ara, lluny de poder aprovar els pressupostos . I les convocatòries electorals imminents encara fan aquesta fita més complexa. Els comuns, que són clau perquè els comptes esbossats pel vicepresident Pere Aragonès prosperin, no veuen amb bons ulls les xifres presentades perquè no inclouen algunes de les seves principals demandes: una despesa suficient en escoles bressol, una rebaixa de les taxes universitàries i inversió en dependència. Amb tot, Catalunya en Comú Podem s'ha mostrat disposada a "seguir parlant" a partir de demà, quan tant el president Quim Torra com Aragonès compareixeran al Parlament per explicar els comptes.Els comptes arribaran a la cambra catalana sense haver estat aprovats prèviament pel consell executiu ni registrats al Parlament, una situació inèdita que l'oposició assenyala amb insistència. Amb tot, la portaveu parlamentària dels comuns, Susanna Segovia, ha volgut deixar clar que la seva actitud seguirà sent "constructiva" a partir d'unes xifres que, ha puntualitzat, feia mesos que demanaven en les negociacions que han mantingut amb el Govern a porta tancada. "Estem en una posició de tornar a insistir per fer front a l'emergència social. Tenim els números. Ara, parlem-ne amb actitud constructiva", ha afirmat.El diputat David Cid, que ha estat un dels negociadors dels pressupostos amb el departament d'Economia, ha argumentat que els comptes no es poden comparar amb els del 2010 com fa el Govern, que reivindica que els nivells de despesa se situen als de l'època pre-crisi. "Cal tenir en compte la inflació, que ha augmentat un 15%. Això suposa que aquests pressupostos estan 4.600 milions per sota respecte els del 2010", ha assegurat. També ha puntualitzat que la despesa departamental contemplada en els actuals pressupostos està mil milions d'euros per sota de la despesa executada durant l'any 2018.Si els comuns giren, de moment, l'esquena a Aragonès, més allunyats encara estan els socialistes, que ja van deixar clar que no aprovarien els pressupostos de la Generalitat si no s'aprovaven els de l'Estat. La portaveu adjunta del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha instat el Govern a tenir "la valentia" d'aprovar el projecte de comptes al consell executiu i registrar-los al Parlament. Mentre això no passi, ha dit, els comptes són "virtuals", de la mateixa manera que ha considerat "virtuals" el Govern i el propi president."Són ens pressupostos raquítics i queden al tinter moltes necessitats sense resoldre en aquest país. Estan fets per intentar netejar-se la cara i demostrar que hi ha una certa despesa social", ha etzibat la diputada socialista. Romero ha argumentat que no es pot considerar que els números esbossats pel vicepresident Aragonès suposin una major despesa social perquè tot i que es preveu una despesa no financera de 26.100 milions, la despesa executada l'any 2018 va ser de 26.500 milions. "És una trampa", ha dit. A més, ha assegurat que "no toca" tampoc comparar-se amb l'any 2010. "La població ha canviat molt i tocaria fer inversions més fortes", ha insistit Romero.Els socialistes defensen també que és moment de fer un major esforç fiscal fent una modificació dels trams més alts de l'IRPF i de l'impost de successions. "No és de rebut fer modificacions petites i ridícules", ha advertit després que Aragonès afirmés que estava disposat a revisar-los. Dedicar 80 milions d'euros a les escoles bressol, 100 per reduir taxes universitàries i 52 per obrir 2.000 llits de residència i 2.000 més de places de dia són, ha dit Romero, algunes partides que consideren imprescindibles que els pressupostos no incorporen.

