«El fiscal se n'anirà a casa plorant»

Cafès en mà i algun entrepà. Són les 9.15 i la majoria de seients per seguir en directe la declaració del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ja estan ocupats. Una gran pantalla talla el carrer Diputació just davant de la seu de l'entitat. La instal·lació permetrà, un quart d'hora després, la retransmissió en directe del seu interrogatori -liderat pel fiscal Jaime Moreno-, i que continuarà més tard amb les preguntes de la seva defensa, encapçalada per l'advocada Marina Roig. Abans de començar, l'ambient és festiu, tot i que l'aire es carrega de tensió i nerviosisme. Hi ha unes 200 persones, que posteriorment passaran de 300. La confiança en Cuixart, però, és il·limitada, i la majoria de gent ja coneix el tarannà pacífic -i contundent- que desplegarà davant del tribunal.En aquests moments, la batalla dialèctica és a punt de començar, i Òmnium escalfa el xup-xup. Ja només falten cinc minuts per a dos quarts de deu, l'hora en què està previst l'inici de l'interrogatori. "En nom de la família, us volem donar les gràcies per acompanyar-nos", diu, micròfon en mà, un membre d'Òmnium. Dilluns a la tarda, de fet, l'entitat ja havia volgut deixar molt clar que aquest judici no s'adreçava només al seu president i a la resta de presos polítics, sinó als 140.000 socis de l'entitat. Es tracta, tal com han recordat dues grans pancartes al costat de la pantalla, d'un "judici a la democràcia".Gorres, bufandes grogues i llaços també grocs. La primera fila de seients està reservada per a algunes autoritats, entre les quals destaca la presència del candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Margall, així com el vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes. Poc després també arribaran altres cares conegudes, com els exdiputats de la CUP David Fernàndez i Mireia Boya, el diputat de Junts per Catalunya Eduard Pujol, o Anaïs Franquesa, advocada i coordinadora de la plataforma International Trial Watch que coordina els observadors internacionals durant el judici. Periodistes i càmeres ja superen la vintena. "Quins nervis", comenten alguns dels socis.La veu de Cuixart ha ressonat al carrer Diputació, justament pocs minuts abans de l'inici de la sessió al Tribunal Suprem. Ha estat, entre aplaudiments, a través de dos vídeos que Òmnium ha projectat per explicar qui és i d'on ve el seu president. "Gràcies, gràcies", s'ha pogut escoltar, després d'un missatge molt clar: "No patiu, no tingueu por. Que no ho veieu, que no podem defallir?".Les paraules són de Cuixart i havien estat gravades prèviament al seu empresonament, fa gairebé 500 dies. L'emoció torna, a flor de pell, amb un nou vídeo. En aquest, també breu, el president d'Òmnium relata l'experiència de ser pare i aboca, humil, totes les seves conviccions. "Sigues bona persona, intenta fer el bé comú, no siguis excessivament pedant, has d'entendre que hi ha moltes maneres diferents de veure la vida, i això és una de les coses que més m'han ensenyat els meus pares", relata somrient, acompanyat d'imatges amb el seu fill, la seva parella, els seus pares i alguns membres de l'entitat.El silenci arriba quan ja són les 9.30, just quan també ho fa la connexió en directe des de la sala segona del Suprem. És un dels moments més esperats del judici. Cuixart entra en acció, i ho fa com sempre i com se l'espera. Claredat, transparència i ni un pas enrere. "Jo sóc un pres polític, no un polític pres", deixa anar en la primera mitja hora d'interrogatori. Cuixart reivindica l'entitat que presideix, amb 58 anys d'història, i també el seu projecte cultural, social, cívic i polític."El dret de vot a Catalunya es guanya votant", declara, entre moltes altres perles que es desprenen del seu discurs. Aplaudiments i riures. Cuixart denuncia el simbolisme del dia de la Hispanitat i també ironitza amb les botifarrades que cada any s'organitzen i que el ministeri públic treu com a element acusatori. Rebat el fiscal en diversos moments, fins i tot el contradiu, i arriben moments en què el ridiculitza. "Ningú convoca una manifestació amb l'objectiu que hi hagi poca gent", etziba, amb un to fresc, dinàmic i distès. Ho fa sense corbata, amb l'estil de sempre.Un Cuixart al 100%, que ha repassat amb orgull totes les situacions que la Fiscalia ha posat sobre la taula. Potser, tal com comentaven alguns membres d'Òmnium durant la seva declaració, "el fiscal se n'anirà a casa plorant".

