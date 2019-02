Cuixart: «Quan vaig declarar davant Llarena la meva prioritat era sortir de presó, ara ja no ho és»

L'afirmació més impactant de Jordi Cuixart davant el Tribunal Suprem ha arribat quan sumava gairebé 45 minuts de declaració. El president d'Òmnium ha afirmat, responent preguntes de la Fiscalia, que rectificava el que va expressar en l'interrogatori davant el jutge Llarena de principis de gener del 2018 perquè ara la seva "prioritat" ja no és "sortir de la presó". "Quan vaig declarar davant Llarena la meva prioritat era sortir de presó, ara ja no ho és", ha subratllat Cuixart. El dirigent sobiranista s'ha referit a l'impacte emocional que va suposar el seu empresonament l'octubre del 2017."La meva prioritat ja no és sortir de la presó, és denunciar la manca de llibertats a l’estat espanyol", ha detallat, tot i admetre que persegueix igualment l'absolució en aquest judici. A diferència del que ha afirmat aquest dimarts al Suprem, Cuixart va declarar en la instrucció que l'únic referèndum vàlid era el que fos pactat amb l'Estat.El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha reivindicat l'exercici de drets fonamentals durant la seva declaració al Tribunal Suprem. En resposta a la Fiscalia, Cuixart ha defensat el referèndum de l'1 d'octubre i el paper de l'entitat que presideix com a "agent mobilitzador". "El dret a votar a Catalunya es guanya votant", ha afirmat. Cuixart ha expressat que, davant el dilema d'atendre la suspensió del Tribunal Constitucional o protegir l'exercici del dret a l'autodeterminació, Òmnium "no tenia cap dubte". "Mai renunciarem a l'exercici de drets fonamentals", ha afirmat.El dirigent sobiranista ha lamentat que, en vigílies del 20 de setembre i l'1 d'octubre, a Espanya es van vulnerar llibertats, perquè es van tancar pàgines webs com a Turquia. "A Espanya s'ha lluitat molt en defensa d'aquests drets", ha recordat Cuixart, que fins i tot ha Marcelino Camacho.El president d'Òmnium ha defensat en l'inici del seu interrogatori que està convençut que al Tribunal Suprem "no s'està jutjant el meu sentiment republicà". Ho ha afirmat després d'una de les primeres preguntes de la Fiscalia, que ha reclamat a Cuixart que detallés la funció d'Òmnium a la societat catalana. El president de l'entitat sobiranista, que ha afirmat que se sent un "pres polític", ha detallat que l'associació que lidera suma 140.000 socis, treballa pels "grans consensos de país" i defensa el dret a l'autodeterminació de la societat catalana.Amb un vocabulari col·loquial -recriminat per Manuel Marchena-, Cuixart s'ha desentès d'alguns dels acords dels partits i de les resolucions del Tribunal Constitucional perquè, segons ha dit, no estava en el dia a dia de segons quins acords. El president de l'entitat sobiranista ha recordat que la finalitat última d'Òmnium és "cultural", per bé que ha animat a una participació "massiva" tant en les manifestacions com en el referèndum de l'1 d'octubre."Clar que hem pressionat per això, perquè considerem que el dret a l'autodeterminació és un dels fonamentals", ha detallat. "Sempre que es convoca una manifestació es busca una alta participació", ha asseverat. Preguntat per un correu enviat a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, i Oleguer Serra, també de la cúpula de l'entitat, en el qual es cridava a provocar un "tsunami democràtic". "No sé on veu allò punible. Sí, volem més democràcia, societats més obertes i participatives. Mai renunciarem a ambicionar una societat més democràtica", ha respost Cuixart a la Fiscalia. "No parlem de res més que de drets democràtics", ha afegit.La Fiscalia ha interrogat Cuixart sobre la responsabilitat d'Òmnium en la campanya Crida per la Democràcia, així com en el registre del domini de la iniciativa. El fiscal Jaime Moreno ha apuntat que va ser Oleguer Serra, integrant de la cúpula de l'entitat, qui va registrar el domini. I Moreno ha preguntat si Crida per la Democràcia va servir per cridar a la participació en l'1 d'octubre. "Aquí s'està fent un lío", ha expressat Cuixart en to col·loquial. El dirigent sobiranista ha fet veure a la Fiscalia que no és el mateix el canal de whatsapp d'Òmnium per interactuar amb els seus socis i, una altra cosa, la pàgina web de Crida per la Democràcia". "M'agradaria creure que aquesta sala no es criminalitzant la mobilització", ha reblat.Com els altres acusats, Cuixart ha afirmat desconèixer el contingut del document Enfocats, trobat en l'escorcoll al domicili de Josep Maria Jové, alt càrrec de la conselleria pilotada per Oriol Junqueras en l'anterior legislatura. "És un document d'un senyor que no està present en aquesta causa. No és document del qual en pugui respondre. Mai abans havia vist aquest document", ha afirmat. El president d'Òmnium ha detallat que s'han escorcollat tres vegades la seu de l'entitat.El president d'Òmnium ha decidit respondre les preguntes de la Fiscalia, però no atendrà les qüestions de l'Advocacia de l'Estat, com tampoc de l'acció popular, representada per Vox, que aquesta setmana aspira a tenir protagonisme amb l'aparició dels testimonis. L'advocada de Cuixart, Marina Roig, ha preparat vídeos sobre què va passar el 20 de setembre del 2017 a les portes d'Economia . De fet, Roig ja en va exhibir durant l'interrogatori a Jordi Sànchez per sostenir el component pacífic de la mobilització.Des que va ser empresonat, Cuixart ha defensat que no es van produir actes violents el 20 de setembre i ha recordat els esforços que es van fer per desconvocar la manifestació a la nit, en la línia del que va expressar l'expresident de l'ANC davant del tribunal. Els lletrats del dirigent sobiranista han recordat que hi va haver col·laboració amb les autoritats i totes les forces de seguretat presents davant la conselleria.

