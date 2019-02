La Diputació de Barcelona destina 275 milions d'euros a la capital catalana

La Diputació de Barcelona ha destinat 275 milions d'euros a la capital catalana en els tres primers anys de mandat. Així ho ha anunciat el president Marc Castells, i el diputat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Jordi Martí, des de l'Escola Industrial de Barcelona. Precisament, una de les inversions ha estat la reconversió de l'antic paraninf en el nou Auditori Albert Einstein.Castells i Martí han fet balanç de les principals inversions que la Diputació ha fet a la capital catalana prioritzades a petició de l'Ajuntament. Concretament, són 28 milions d'euros per al túnel de les Glòries, 17 milions per a la millora i rehabilitació d'equipaments educatius i 2 més per al castell de Montjuïc.Les inversions de la Diputació a Barcelona han tingut tres àmbits principals. En primer lloc, en millores educatives, en segon lloc en l'àmbit cultural i per últim en inversions directes en patrimonis de la Diputació, com la remodelació de l'Escola Industrial o el recinte de la Maternitat. A més, el Campus Diagonal-Besòs de la UPC també rebrà un nou impuls per reconnectar el Parc de la Mina amb el Port Fòrum."El motor de la ciutat de Barcelona són les entitats, però la Diputació n'és la gasolina", ha assegurat Castells, qui ha exposat que el pressupost d'aquest 2019 s'ha engrandit, ja que s'han creat nous projectes per al progrés de la ciutat. En aquest sentit ha assenyalat les aportacions de les infraestructures culturals com la remodelació de l'espai expositor del CCCB, el Palau Güell, i a nivell social, la realització d'un conveni amb Càritas per la sessió i gestió de vivendes socials arreu de la ciutat.La presentació d'aquest dimarts també ha servit per visitar les obres de la rehabilitació del paranimf de l'Escola Industrial. Els treballs serviran per la creació del nou Auditori Albert Einsten , com a homenatge al científic alemany que va visitar el recinte el febrer del 1923, i que estarà operatiu aquesta mateixa tardor.El projecte, finançat íntegrament per la Diputació de Barcelona, té per objectiu reformar i consolidar aquest edifici en desús, des de fa gairebé 90 anys, i transformar l'espai en una peça clau al servei dels municipis i de la ciutadania, amb la millor tecnologia del moment. A més, l'any passat va ser l'any del patrimoni europeu, i la Diputació ha vist el paranimf com a eina per deixar constancia a la demarcació de Barcelona.La reforma es basa en tres punts bàsics: nous accessos als espais interiors, els acabats interiors de la sala i els equipaments tècnics. La sala està dividida tres zones: la platea, l'amfiteatre i l'escenari, i té un aforament màxim de 578 persones. Se'n preveu un ús polivalent: funcions teatrals, concerts, conferències... amb un públic que se situarà en tres trams de grada mòbil. L'espai també comptarà amb aules i espais situats en els torreons paral·lels al paranimf.

