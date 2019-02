VÍDEOS El fiscal comet dos errors greus en només tres minuts

La Fiscalia ha comès dos errors de gravetat en només tres minuts d'interrogatori a Jordi Cuixart. Jaime Moreno ha fet visionar al Tribunal Suprem un correu que el president d'Òmnium Cultural va enviar el 14 d'agost. El fiscal ha assenyalat que el referèndum ja estava suspès aleshores, i Cuixart l'ha hagut de corregir. El Tribunal Constitucional el va suspendre cautelarment el 7 de setembre , l'endemà de la signatura del decret de convocatòria de l'1-O per part de tots els membres del Govern Poc després, Moreno ha tornat a cometre una imprecisió, que Cuixart també ha hagut d'esmentar. Pel que fa a la reunió del 7 de gener del 2016, que el fiscal ha situat com a clau per a la investidura de Carles Puigdemont, el cert és que es tractava de l'últim intent per situar Artur Mas de nou al capdavant de la Generalitat. Va ser un intent infructuós, perquè la CUP no va aixecar el veto al líder de CDC i va ser en aquell moment que es van activar les alternatives. Dos dies després, el dia 9 de gener, Puigdemont va rebre una trucada de Mas per baixar al Palau de la Generalitat i, un cop allà, va rebre l'oferta per ser president. D'aquesta manera es va evitar la convocatòria d'eleccions i es va poder donar curs a la legislatura que va culiminar amb el referèndum.

