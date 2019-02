Jordi Cuixart ha de traduir un correu electrònic que presenta la Fiscalia perquè està en català i el tribunal no l'entén. El president d'Òmnium Cultural, que s'ha hagut d'aixecar per poder llegir de la pantalla, ha estat contundent: "Si el tribunal fos competent lingüísticament, ara jo no hauria de fer de traductor".

