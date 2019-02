Sánchez prepara un decret per recuperar les mesures socials incloses als pressupostos fallits

El govern espanyol treballa en un esborrany de decret que aprovarà previsiblement el divendres que recupera les mesures socials que estaven incloses als pressupostos generals de l’Estat que el Congrés dels Diputats va rebutjar , segons publiquen aquest dimarts diversos mitjans després d’una primera informació d'El Mundo Les mesures suposen una millora de la protecció social dels treballadors i receptors d’ajudes vinculades a la dependència, una bonificació de les quotes als autònoms que es troben en situació d’incapacitat temporal i mesures dedicades als treballadors del camp. També una ajuda de 588 euros l’any per fill discapacitat per a famílies amb pocs ingressos i la recuperació dels subsidi per a majors de 52 anys, a més d’un augment de les pensions d’invalidesa.L’executiu espanyol ja ha enviat el document als agents socials i té com a objectiu aprovar-lo al consell de ministres del divendres, malgrat que podrà continuar aprovant decrets fins el 28 d’abril. Bona part de les mesures es pagaran des de la Tresoreria de la Seguretat Social, que rebrà transferències de l’Estat per afrontar la despesa.L’executiu intenta salvar d’aquesta manera algunes de les mesures que ja havia abordat amb els agents socials. Entre altres, un augment de les pensions d’invalidesa, prestacions a famílies nombroses i el pagament de cotitzacions als cuidadors no professionals de dependents.Les quotes de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals aniran a càrrec de l’IMSERSO, però sortiran de la Tresoreria General de la Seguretat Social. El cost d’aquesta mesura als pressupostos era de 300 milions d'euros.El decret també modifica el règim de protecció dels artistes en espectacles públics, que continuaran al règim de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat de forma voluntària sempre que acreditin com a mínim 20 dies d’alta amb prestació real de serveis en un any.

