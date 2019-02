🔴 ATENCIÓ

Ha desaparegut la Laia Suñen de 15 anys a #CaldesdeMalavella. Hi ha obert un dispositiu de recerca amb cossos d’emergència per localitzar-la. Per qualsevol informació que ajudi a trobar-la truqueu a la policia local de Caldes de Malavella al 619704546 o al 112. pic.twitter.com/nYwW4x0STH — Caldes de Malavella (@AjCMalavella) 25 de febrer de 2019

Un dispositiu de recerca format per Bombers, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Caldes de Malavella (la Selva) rastregen els entorns de la població per intentar localitzar la menor de 15 anys desapareguda des de dilluns. Es diu Laia Suñen i el consistori va difondre la seva fotografia demanant qualsevol informació que ajudi a trobar-la.Segons van denunciar els seus familiars, a primera hora del matí la van deixar a l'entrada a de l'institut però no va anar a classe. A les quatre de la tarda van llançar la veu d'alerta.Les autoritats demanen que qualsevol persona amb informació rellevant al respecte truqui la policia local de Caldes de Malavella al 619704546 o al 112.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor