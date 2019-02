Puigdemont insisteix en ple judici que va ser un «error» suspendre la DUI

L’expresident Carles Puigdemont creu que és "evident" que el seu Govern no va "executar" el "mandat" del Parlament després de l’aprovació de la declaració d’independència. "El deure del Parlament és aprovar lleis i declaracions mentre que el deure del Govern és executar el mandat, però és evident que no vam executar-lo", explica l’expresident en una entrevista a la BBC . Amb tot, Puigdemont remarca que la declaració "és allà" i diu que si d’alguna cosa es penedeix és que el 10 d’octubre va decidir suspendre’n els efectes . "Crec que va ser un error", ha afegit.Durant l’entrevista, a la seva residència a Waterloo i amb el judici al Suprem de fons a la televisió, Puigdemont apunta que és una "paradoxa" que ell pugui ser un home "lliure" a la Unió Europea mentre part dels seus consellers s’enfronten a un judici. En el procés alSuprem, bona part dels membres del Govern encausats han diluït la importància de la declaració de la independència.Davant les preguntes del periodista, el líder de JxCat defensa l’opció de l’exili i la internacionalització de la situació a Catalunya. "No vaig triar viure còmodament ni escapar de qualsevol risc i desaparèixer de l’escenari", explica Puigdemont en resposta a les paraules d’Oriol Junqueras en què assegurava que va quedar-se per "responsabilitat".Amb l’exili, afirma l’expresident, va "situar un escenari més gran" i va transformar l’afer català en "un afer internacional, o almenys europeu".Preguntat pel seu dia a dia, Puigdemont admet que troba a faltar la família i Catalunya però assegura que se sent "com a casa" vivint "a la capital d’Europa".Durant l’entrevista, també fa referència al geolocalitzador instal·lat al seu cotxe per seguir els moviments del vehicle, un fet que la justícia belga està investigant. "Vam trobar aparells electrònics sota els cotxes, curiosament el número de les targetes SIM venien del Regne Unit", afirma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor