​El PP no farà costat a Rajoy al Suprem per no muntar cap «numeret»

El PP no farà costat a l'expresident espanyol i exlíder del PP Mariano Rajoy en la seva declaració com a testimoni al Suprem dimecres a la tarda . Fonts del partit han explicat que estan en converses "constants" amb Rajoy, que té "suport absolut" del partit però que no volen muntar cap "numeret" al Suprem per petició expressa de l'expresident.A partir de dimecres, comença el torn dels testimonis amb un marcat pes polític. Des del Suprem s'habilitaran diferents espais per distribuir els testimonis i que no esperin tots junts per declarar. També tindran tracte d'autoritat Roger Torrent, Artur Mas, Íñigo Urkullu, Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido i Ada Colau. Un cop hagin declarat, el tribunal els donarà l'oportunitat bé de quedar-se a la sala o sinó hauran d'abandonar l'edifici.Ni Pablo Casado ni cap membre destacat de la direcció del PP acompanyarà Mariano Rajoy en la declaració com a testimoni en el judici de l'1-O. L'expresident està citat dimecres a les quatre de la tarda. Casado, en canvi, sí va acompanyar l'expresident José María Aznar quan va comparèixer a la comissió d'investigació del Congrés sobre el suposat finançament irregular al PP el setembre passat.El tribunal ha citat els testimonis amb mitja hora de diferència. Com que alguns arribaran i hauran d'esperar per entrar a la sala de vistes, el tribunal ha previst distribuir-los en diferents espais per tal que no hagin d'esperar tots junts. Per exemple, l'expresident Mas està citat dimecres a les onze i, mitja hora més tard, ho està Sáenz de Santamaría. A la tarda, a les quatre ho està Rajoy i mitja hora més tard Marta Pascal.A més, un cop hagin declarat, hauran d'escollir si es queden dins de la sala de vistes com a públic o, si marxen, hauran d'abandonar l'edifici. Així els ho explicarà el president del tribunal, Manuel Marchena, un cop hagin acabat la seva declaració. Com a testimoni, tots ells estan obligats a dir la veritat i a respondre totes les parts, inclosa l'acusació popular de Vox.El primer testimoni a intervenir al judici serà el diputat d'ERC al Congrés dels Diputats Joan Tardà, que està citat per dimecres a les deu del matí. Posteriorment, estan citats el president del Parlament, Roger Torrent, l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. Tots estan citats amb mitja hora de diferència.Tot i aquest assenyalament, el president del Parlament ha respost al Tribunal Suprem que no hi podrà assistir perquè hi ha un ple convocat. En l'escrit de resposta al tribunal, Torrent ha enviat el calendari de plens previstos per a les pròximes setmanes per tal de buscar una data que no coincideixi amb cap ple. La sessió plenària d'aquesta setmana està convocada per a dimecres i dijous, i n'hi ha una altra de prevista per a la setmana que ve.La tarda de dimecres serà el torn de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, citat a les quatre de la tarda. Després d'ell declararan com a testimonis l'excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, i els exdiputats de la CUP Eulàlia Reguant i Antonio Baños.Dijous està previst que el primer a declarar a les deu del matí sigui el lehendakari Íñigo Urkullu, que haurà de respondre sobre les gestions que va fer entre els dos governs els dies previs a l'aplicació del 155. Posteriorment, serà el torn del diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, l'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot Albano-Dante Fachín, l'expresident del Parlament Ernest Benach i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau.A la tarda, obrirà les declaracions l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido, l'exdiputat al Congrés per En Comú Podem i al Parlament per Catalunya en Comú Xavier Domènech, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, i l'actual director del CatSalut Adrià Comella.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor