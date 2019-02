La regidora d'Hisenda de la Paeria, Montse Mínguez, es perfila com la candidata del PSC al Congrés per Lleida. La socialista està recollint els 40 avals necessaris, però segons fonts del partit, és la que té més possibilitats de sortir escollida. El termini finalitza aquest dimecres a les vuit del vespre i serà el Consell Nacional que se celebrarà dissabte que ve a Barcelona el que triarà les candidatures.A més de Mínguez, el regidor de Tàrrega, Silveri Caro, també ha manifestat la intenció de recollir avals per aspirar a la candidatura. De tota manera, Car va explicar a aquest diari que malgrat que ha iniciat el procés de recollida d'avals no té clar si els acabarà presentant o no. "Ho estem negociant", va explicar l'extinent d'alcalde de la capital de l'Urgell.La darrera candidata socialista per Lleida va ser Mònica Lafuente, que va perdre l'escó en els comicis del juny del 2016.

