​En marxa un operatiu contra els «motards» Hells Angels per tràfic de drogues i robatoris

Els Mossos d'Esquadra treballen en un dispositiu contra el tràfic de drogues i els delictes contra el patrimoni per part de membres del club de motos Hells Angels. També se'ls investiga per pertinença a organització criminal. S'estan fent una dotzena d'entrades en domicilis de membres del grup o seus, així com altres tipus de locals o negocis.L'operatiu s'està portant a terme en diferents punts de Catalunya, però moltes entrades es concentren al Camp de Tarragona. També hi ha registres a Barcelona, a les Terres de l'Ebre i al Maresme. En concret, els agents estan presents a la ciutat de Barcelona i als municipis de Pineda de Mar, Vila-seca, Reus, Altafulla, Cambrils, Mont-roig del Camp, Salou, el Vendrell i l'Ampolla. Ja hi ha un detingut en aquesta última localitat.En aquest operatiu hi treballen agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). En l'últim mes, la policia ha fet quatre dispositius antidroga més a les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona.

