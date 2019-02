L'última reflexió de Cuixart, tot anant cap al Suprem

Camí del Suprem penso en els presos polítics d’arreu del món, en la Muriel i en Xirinacs. Saber que sempre hi sou derrota la injustícia. Poder lluitar per la llibertat és tot un privilegi. No passaran!#JoAcuso — Jordi Cuixart (@jcuixart) 26 de febrer de 2019

Cuixart insistirà en el to pacífic de la manifestació del 20-S i Forcadell s'escudarà en la inviolabilitat parlamentària per justificar la tramitació del referèndum i la DUI

Vox agafarà protagonisme a partir de dimecres, amb els interrogatoris als testimonis polítics que començaran a desfilar pel Suprem

La tercera setmana del judici al Tribunal Suprem arrenca amb dos dels principals protagonistes del procés en els últims anys. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i Carme Forcadell, expresidenta del Parlament i expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), s'asseuen aquest dimarts al banc dels acusats. Cuixart respondrà la Fiscalia i la seva defensa, mentre que Forcadell atendrà les qüestions del ministeri públic, de l'Advocacia de l'Estat i de la seva advocada, Olga Arderiu El judici començarà a les 9.30 hores. A les set del matí, ja camí del Suprem, Cuixart ha publicat la seva última reflexió, en una piulada a Twitter: "Camí del Suprem penso en els presos polítics d’arreu del món, en la Muriel i en Xirinacs. Saber que sempre hi sou derrota la injustícia. Poder lluitar per la llibertat és tot un privilegi. No passaran! #JoAcuso".Forcadell i Cuixart estan acusats de rebel·lió per part de la Fiscalia, que els demana 17 anys de presó. El president d'Òmnium porta empresonat pràcticament 500 dies, des del 16 d'octubre del 2017, mentre que l'expresidenta del Parlament ja va camí dels 350. Cuixart haurà de respondre, fonamentalment, per la manifestació del 20 de setembre davant la seu d'Economia - central en l'interrogatori a Jordi Sànchez de la setmana passada - i Forcadell s'haurà d'explicar sobre el tràmit parlamentari del referèndum i de la declaració de la independència, la qual va llegir a l'hemicicle.Els dos dirigents del sobiranisme civil -l'expresidenta de la cambra és artífex de les primeres grans mobilitzacions del procés al costat de Muriel Casals, antecessora de Cuixart- rebran el suport de membres del Govern, del Parlament i de les entitats, que tornaran a desembarcar a les portes del Suprem. Bona part dels presos van rebre ahir dilluns la visita dels seus familiars, segons fonts consultades perLa defensa del president d'Òmnium té preparats vídeos sobre què va passar el 20 de setembre del 2017 a les portes d'Economia i, de fet, ja en va exhibir durant l'interrogatori a Sànchez. Cuixart defensarà el component pacífic de la mobilització i els esforços que es van fer per desconvocar a la nit, en la línia del que va fer l'expresident de l'ANC davant del tribunal. El dirigent sobiranista insistirà, en aquest sentit, que hi va haver col·laboració amb les autoritats i totes les forces de seguretat presents.Pel que fa a Forcadell, la seva advocada ha anat recalcant durant les dues primeres setmanes que no formava part de les reunions de Govern -així ho ha preguntat als exconsellers- i s'escudarà en la inviolabilitat parlamentària per justificar haver permès debats relacionats amb el procés i el tràmit de les lleis de desconnexió. Aquest tràmit va acabar desembocant en la declaració de la independència, a la qual han restat valor tots els exmembres del Govern que ja han passat pel banc dels acusats A partir de dimecres, per la sala segona del Suprem hi desfilaran bona part dels màxims dirigents i exdirigents polítics catalans i de l'Estat . El matí del dia 27 estan citats Joan Tardà, Roger Torrent, Artur Mas, Soraya Sáenz de Santamaría en el torn de matí, i a la tarda hauria de ser el torn de Mariano Rajoy, Marta Pascal, Núria de Gispert, Eulàlia Reguant i Antonio Baños. La diligència del Suprem els dona mitja hora a cadascú.L'exhaustivitat de les preguntes de la Fiscalia, sumades a les defenses, podrien allargar la previsió. I hi ha un element que irromprà amb força durant aquesta setmana: Vox prendrà la paraula. Els testimonis estan obligats a respondre totes les parts, de manera que el partit d'ultradreta agafarà un rol diferent al que té quan parlen els acusats. Cap d'ells els ha volgut respondre i Marchena no els ha deixat formular preguntes perquè, encara que les verbalitzessin, no rebrien cap resposta.L'exhaustivitat de les preguntes de la Fiscalia, sumades a les defenses, podrien allargar la previsió. I hi ha un element que irromprà amb força durant la tercera setmana del judici: Vox prendrà la paraula. Els testimonis estan obligats a respondre totes les parts, de manera que el partit d'ultradreta agafarà un rol diferent al que té quan parlen els acusats. Cap d'ells els ha volgut respondre i Marchena no els ha deixat formular preguntes perquè, encara que les verbalitzessin, no rebrien cap resposta.La tarda de dijous han de comparèixer Juan Ignacio Zoido, responsable de l'operatiu policial de l'1-O i acceptat a última hora després de la petició de la defensa de Joaquim Forn; Xavier Domènech, exlíder dels comuns; i alts càrrecs de la Generalitat com ara Josep Ginesta, Francesc Iglésies i Adrià Comella. Si els interrogatoris s'allarguen, el tribunal té previst habilitar divendres vinent, però només al matí.

