Així avançarà Catalunya cap al 5G

Pla obert de la roda de premsa posterior al Consell Executiu amb el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, la portaveu de Govern, Elsa Artadi, i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès Foto: ACN

El Govern preveu invertir 56 milions d'euros en quatre anys per desplegar la xarxa 5G a Catalunya, la infraestructura que ha de substituir les connexions de telefonia mòbil 4G. Ho ha anunciat el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que ha confirmat que aquesta inversió és el 20% dels 280 milions que aportaran actors del sector privat i la Comissió Europea.L'estratègia preveu el desplegament de la nova tecnologia arreu del país. "Hem d'aspirar a menjar-nos una part del pastís del que significarà la indústria que porta el 5G", ha afirmat Puigneró. Segons el Govern, es preveu que en els propers 5 anys aquesta indústria sigui equivalent, en l'àmbit global, al PIB de l'Índia.Amb l'estratègia 5G que ha aprovat avui el Consell de Govern de la Generalitat, l'executiu aspira a convertir Catalunya en capital del 5G. L'executiu considera que el país disposa de capacitats per esdevenir un pol d'atracció de la nova xarxa.Puigneró ha destacat, en aquest sentit, la necessitat d'atraure talent, que és, ha dit, la "matèria prima" d'aquesta revolució digital. Així doncs, "retenir, captar i generar talent" formarà part de l'estratègia desenvolupada pel Govern. Dels 37 projectes de recerca de la UE en 5G en els últims tres anys, ha explicat Puigneró, a 22 hi ha hagut implicats centres de Catalunya. "Ja estem construint aquest ecosistema", ha afirmat.En el marc d'aquesta estratègia es preveu crear un corredor transfronterer 5G per possibilitar el desenvolupament de projectes a mitjana escala de vehicles autònoms i connectats. L'executiu explica que la Unió Europea està configurant quins han de ser els corredors 5G europeus, i que Catalunya i Occitània han treballat una aliança per preparar la candidatura del corredor 5G del Mediterrani com uns dels projectes prioritaris.El corredor s'estén al llarg de l'AP-7 a Catalunya i més enllà de la frontera, de manera que l'autopista quedi connectada amb infraestructures 5G i permeti que els vehicles sense conductor hi puguin circular. El corredor permetrà definir els estàndards de desplegament del 5G, incrementar la seguretat viària i dissenyar nous serveis digitals per oferir als usuaris.Sobre el desenvolupament concret de la xarxa 5G a Catalunya, el projecte de desplegament d'una xarxa pública de fibra òptica del Govern permetrà, segons l'executiu, assegurar la connectivitat de les antenes 5G arreu del territori. Es preveu que l'any 2020 totes les capitals de comarca estiguin connectades amb la xarxa de fibra òptica de la Generalitat, i que l'any 2023 tots els municipis tinguin garantit un punt d'accés.

