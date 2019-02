La Guàrdia Civil inclou Torra en la investigació judicial de l'1-O

Un informe de la Guàrdia Civil en mans del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona inclou el president de la Generalitat, Quim Torra, en la investigació judicial de l'1-O, segons publica El Mundo i ha pogut confirmar l'ACN de fonts jurídiques.L'informe incorpora un vídeo fet el 2016 en què l'aleshores editor i escriptor, i ara president del Govern, reconeixia la "creació d'amagat" de les estructures d'Estat que calien per desconnectar Catalunya de l'Estat espanyol.Segons indica el rotatiu madrileny, el vídeo, l'existència del qual les fonts jurídiques consultades per l'ACN confirmen, s'hauria trobat en el registre del domicili del jutge Santiago Vidal, investigat en la causa que instrueix el jutjat número 13.El vídeo recull un acte de presentació del llibre de Torra Els últims 100 metres l'any 2016, i plasmaria les visions de Torra sobre la manera d'aconseguir la independència, entre les quals, una mobilització ciutadana massiva.En el vídeo, Torra indica que tots els departaments de la Generalitat estaven fent la feina pertinent per poder tirar endavant el full de ruta de la independència. A banda, l'ara president instava a crear un "escenari gandhià" amb mobilitzacions massives i permanents per, entre d'altres, pressionar l'equidistància dels Comuns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor